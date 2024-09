L’OL continue de miser sur la jeunesse dans son groupe

Malick Fofana et Enzo Molebé à l’entraînement de l’OL (crédit : David Hernandez)

Même s’il ne s’appuie plus forcément sur l’Académie, l’OL continue de faire confiance aux jeunes. Le club lyonnais est celui qui donne le plus de minutes aux moins de 21 ans derrière le FC Barcelone.

Ils sont quinze à avoir été alignés à un moment ou un autre sur une pelouse de Ligue 1 ces trois dernières saisons. Cela reste loin des 26 et 25 joueurs au FC Barcelone et au Stade de Reims, pourtant, à l’OL, la part donnée aux joueurs âgés de moins de 21 ans se retranscrit avant tout dans les minutes jouées. Depuis septembre 2021, 20,7% des minutes disputées par la formation lyonnaise l’ont été par des joueurs qui n’avaient pas encore la majorité américaine au moment des faits, d'après le CIES. Ce pourcentage place l’OL tout en haut de l’échelle si l’on s’en tient aux cinq grands championnats européens. Il n’y a que le Barça qui arrive à faire mieux sur cette période de trois ans avec 26 joueurs utilisés et 22,6% des minutes disputées.

Des jeunes venus de l'extérieur

Avec l’éclosion de joueurs comme Malo Gusto, Castello Lukeba, Rayan Cherki ou encore Bradley Barcola, l’OL a pu compter sur son académie pour briller. C’est un peu moins le cas depuis la saison dernière et cela devrait être encore la tendance pour l’exercice 2024-2025. Enzo Molebé fait certes partie du groupe professionnel, mais difficile de lui voir un vrai avenir dans l’immédiat. Si le club se base moins sur sa formation, cela ne l’empêche pas de miser sur de jeunes talents venus d’ailleurs. On pense notamment à Malick Fofana (19 ans), Ernest Nuamah (20 ans) ou encore Mahamadou Diawara (19 ans).