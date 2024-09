Rafael (ex-OL) va prendre sa retraite à Botafogo

Actuellement blessé, Rafael est proche d’un retour sur les terrains avec Botafogo. Le club brésilien fait tout pour que le défenseur puisse disputer un dernier match avant de prendre sa retraite.

À Botafogo, il y a clairement un peu d’OL dans le vestiaire. Ces derniers mois, Jeffinho et Adryelson ont fait leur retour à Rio de Janeiro après avoir tenté l’expérience lyonnaise. Mohamed El Arouch a, lui, misé sur le club carioca pour relancer sa jeune carrière. Au Brésil, le vainqueur de la Coupe Gambardella 2022 n’est pas dépaysé et peut notamment compter sur le soutien et l’aide de deux anciens de la maison OL, au club avant même l’arrivée de l’entité Eagle Football : Marçal et Rafael. Les deux défenseurs devraient jouer un rôle important dans l’intégration d’El Arouch comme celle des nouvelles recrues. D’ailleurs, cela permet sûrement à Rafael de voir le temps passer plus rapidement. Touché au tendon rotulien en juillet 2023, il avait ensuite subi une fracture de la rotule du même genou quelques semaines après son retour.

Un titre comme cadeau d'adieux ?

Toujours sur le flanc, Rafael prend son mal en patience et espère voir rapidement le bout du tunnel après plus d’un an sans jouer. Il faut dire que le temps presse. Si le staff médical de Botafogo met tout en œuvre pour accélérer la rééducation, c’est avant tout parce que la fin est proche pour Rafael. En fin de contrat en décembre prochain, l’ancien latéral de l’OL ne prolongera pas avec le club brésilien, tout simplement car il prendra sa retraite dans les prochains mois. Le club de Botafogo espère donc pouvoir lui offrir un match "d’adieu" avec pourquoi pas le titre au bout.