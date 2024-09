Mercato : Adryelson pas certain de revenir à l’OL ?

Prêté jusqu’à la fin de l’année à Botafogo, Adryelson doit retrouver l’OL à compter du 1er janvier 2025. Toutefois, l’avenir lyonnais du Brésilien semble plus complexe.

Et si Adryelson ne reportait plus le maillot de l’OL ? Le défenseur vient tout juste d’être prêté à Botafogo pour quatre mois, mais la question se pose déjà. Censé revenir à Décines à partir du 1er janvier 2025, Adryelson est vu comme un renfort défensif pour la seconde partie de saison. Seulement, son cas pourrait être bien différent. Durant sa conférence de presse, John Textor a installé un certain doute concernant l’avenir lyonnais de son joueur, estimant que "si Adryelson souhaite revenir à l’OL, il reviendra." Contractuellement, il sera obligé de revenir à Lyon, mais pour combien de temps ? C’est désormais la grande question puisque son président avance que "quelques clubs qui s’intéressent à lui".

Textor : "Si tout va bien, Thiago Almada viendra aussi"

Avenir en suspens donc pour Adryelson que Textor considère encore comme "l’un des meilleurs défenseurs de l’équipe" et qu’il ne voyait pas retourner à Botafogo avec l’enchaînement des matchs. Ce fut finalement "un besoin" et donc un choix du Brésilien de rentrer au pays afin d’évoluer avec le club carioca. Au sein de "Fogo", il découvre au fur et à mesure des jours Thiago Almada dont l’avenir est, lui, écrit à l’OL. John Textor en avait fait l’annonce en juin dernier et a remis une pièce mercredi. "Si tout va bien, Thiago Almada viendra aussi, s'il reste en bonne santé… Nous avons quelques mouvements intéressants". L’été n’est pas encore fini que l’on pense déjà à l’hiver dans la capitale des Gaules.