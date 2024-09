Everton calme les ardeurs de Textor sur le rachat

John Textor lors de finale de Coupe de France entre l’OL et le PSG (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

Au lendemain de la prise de parole de John Textor lors de la conférence de presse de fin d’été de l’OL, Everton a répondu à l’Américain. Le processus suit son cours, mais est encore loin de son dénouement.

Est-il allé trop vite en besogne mercredi ? Il se pourrait bien puisque John Textor a vu ce jeudi Everton lui adresser une réponse courtoise, mais très claire concernant la vente du club. La veille, les suiveurs de l'OL avaient interrogé l’Américain sur le processus de rachat des Toffees et de l’impact que cela pourrait avoir sur le club lyonnais à terme. Ayant expliqué qu’il rachèterait le club anglais sur ses fonds propres et non via Eagle Football, Textor avait montré un certain optimisme. Il lui reste encore à vendre ses parts à Crystal Palace, mais estimait qu’"il y a 90% de chances de parvenir à un accord, mais l'actuel propriétaire d'Everton a beaucoup de choix". Cette phrase n’est pas tombée dans l’oreille d’un sourd et Everton a répondu ce jeudi.

"Il reste du travail à faire pour finaliser la transaction"

Dans un communiqué, le CEO Colin Chong a calmé les ardeurs du prétendant américain. Confirmant que "des discussions positives et des progrès continuent d'être réalisés", le club anglais assure aussi qu’il "reste du travail à faire pour finaliser la transaction." Lancés dans un processus de rachat, les Toffees ne communiqueront que "via les canaux officiels du Club pour fournir des mises à jour. En conséquence, les commentaires formulés par M. Textor ne représentent que son point de vue personnel sur les questions du Club."