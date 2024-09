L’OL et Everton finalement pas dans le même giron ?

Actionnaire et propriétaire de quatre clubs, John Textor aimerait s’offrir Everton dans les prochains mois. En attendant de vendre ses parts à Crystal Palace, l’Américain a assuré que les Toffees n’intègreront pas Eagle Football Group mais une nouvelle holding.

On pense ne plus pouvoir être surpris et pourtant John Textor arrive à le faire quasiment à chaque fois. Mercredi, l’Américain a ambitionné de se battre avec le PSG pour le titre, chose impensable à l’instant T pour l'OL. Mais c’est bien au moment de parler d’Everton que le patron d’Eagle Football a surpris tout son monde. L’intérêt pour racheter le club anglais est connu de tous et Textor ne s’en cache plus. Tout comme le fait qu’il doit d’abord vendre ses parts à Crystal Palace avant de pouvoir définitivement passer à l’action chez les Toffees. "C'est en très bonne voie, nous avons plusieurs offres très intéressantes et cela devrait être finalisé avant la fin de l’année."

"Pas d'impact sur le financier à l'OL"

Seulement, l’opération d’achat n’est pas celui auquel les supporters de l’OL aurait pu penser. "En ce qui concerne l'acquisition potentielle d'Everton, elle serait faite en mon nom propre, avec mon propre financement. Ce serait moi-même l'acheteur, et non pas Eagle Football. Ce serait John Textor. J'ai beaucoup d'amis qui vont participer à l’acquisition."

Pas d’intégration dans Eagle Football donc, mais la création d’une nouvelle holding pour Everton. Néanmoins, si Textor affirme que cela "n’aura pas d’impact financier sur l’OL", l’Américain n’a pas exclu de voir les deux clubs travailler ensemble sur certaines missions. Il sera avant tout question de "partenariats" et donc loin des échanges récurrents observés entre l’OL et Botafogo notamment. Pas sûr pour autant que cela plaise à l'UEFA notamment...