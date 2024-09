Mercato : Sage voulait conserver Adryelson à l’OL

Prêté à Botafogo pour quatre mois, Adryelson n’était pas un indésirable pour Pierre Sage. L’entraîneur de l’OL comptait sur le Brésilien, à écouter John Textor.

Il reste encore sous contrat jusqu’en 2028, mais Adryelson n’a clairement pas commencé son aventure à l’OL comme il l’espérait. Lancé dans le grand bain à Bergerac quelques jours seulement après son arrivée, le défenseur s’est ensuite contenté de trois apparitions en huit mois et moins d’un match en minutes cumulées. Alors qu’une ouverture pouvait avoir lieu avec la pénurie de centraux et un passage à trois derrière contre Strasbourg, le Brésilien a finalement été prêté à Botafogo.

Quand certains avançaient que Pierre Sage ne comptait pas sur Adryelson, en raison de son temps de jeu depuis janvier, la vérité serait ailleurs, à en croire John Textor. "Tu (Adryelson) voulais revenir ici et aider ton club. Tu as vu ce moment, tu as vu ce besoin. L’entraîneur ne voulait pas que tu partes, a avancé le patron d’Eagle Group en conférence de presse. Je ne savais pas ce que je voulais, parce que je me sentais déchiré, mais je sais que ton cœur est ici, et que tu vas faire du bon travail ici."

"Notre meilleur central en France", d'après Textor

Ce serait donc une volonté du joueur d’avoir choisi un retour au Brésil même si cela n’est que pour quatre mois. Une stratégie difficile à comprendre, d’autant plus que l’OL se retrouve désormais amoindri en défense centrale. Malgré sa position, John Textor aurait donc choisi de donner raison à son joueur, quitte à ce que le sportif soit bancal entre Rhône et Saône. En tout cas, le propriétaire américain ne tarit pas d’éloges sur Adryelson considéré par "notre entraîneur en France (Pierre Sage) comme notre meilleur défenseur central en France. (…) C’est un joueur fort, en pleine évolution. (…) Nous allons avoir besoin de toi ici à Botafogo." Une sortie plutôt étonnante alors que le temps de jeu était famélique à l’OL pour le défenseur.