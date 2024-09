OL - Eagle Group : Textor tacle le fair-play financier

L’homme d’affaires américain John Textor, propriétaire de l’OL (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Présent à Rio de Janeiro pour les présentations d’Adryelson et Vitinho, John Textor s’est encore une fois lâché. Le patron d’Eagle Group a taclé le fair-play financier considéré pour lui comme "une fraude".

À Lyon, les supporters attendent de voir la direction sportive prendre la parole pour s’expliquer sur le mercato. C’est avant tout silence radio au sein du club où l’absence de John Textor est mise en avant pour se justifier. Pourtant, à Botafogo, les fans n’ont pas ce problème. Des conférences de presse sont réalisées pour les nouveaux venus à l’image d’Adryelson et Vitinho et John Textor donne de sa personne. Mercredi, le patron d’Eagle Group était à Rio de Janeiro pour présenter les deux renforts du club carioca. De quoi rendre nostalgiques les supporters de l’OL.

Toutefois, cette apparition médiatique a une nouvelle fois été l’occasion pour Textor de taper du poing et de se lancer dans un rôle de justicier sur la question du fair-play financier. "Quand les gens disent qu’Eagle dépense beaucoup plus d’argent que Flamengo et Palmeiras, bien sûr que nous l’avons fait. Nous avons dû construire une équipe à partir de rien. Nous agissons conformément au fair-play financier, en dépensant 45% de notre budget en salaires."

"Une règle faite en Europe pour les grandes équipes"

Tancé par plusieurs clubs brésiliens de dépenser sans compter et par d’autres en France d’utiliser l’argent de l’OL via Eagle Football pour faire les affaires de Botafogo, John Textor a donc joué la carte de l’attaque. Comme il en a l’habitude avec le PSG en Ligue 1, le président américain s’est attaqué à la gestion financière en Europe et notamment en Premier League, considérant le fair-play financier comme un système inégalitaire.

"Le terme fair-play financier est une fraude, car il n’est pas assez juste. Il dit que les équipes ne peuvent dépenser que 75% de leurs revenus en salaires des joueurs. C’est une règle en Europe qui a été faite pour permettre aux grandes équipes, avec leurs grandes marques, comme Liverpool ou Manchester United, de dépenser plus d’argent. Ce n’est pas juste. Crystal Palace doit jouer contre Manchester United, qui est autorisé à dépenser plus pour les joueurs, il n’y a pas de parité financière."

Fidèle à lui-même, John Textor risque de s’attirer les foudres de certains. D’autres pointeront les dépenses XXL faites à l’OL pour des joueurs comme Niakhaté ou Mangala alors que le club avait besoin de vendre pour 100M€.