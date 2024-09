Adryelson "frustré" de ne pas avoir eu sa chance à l’OL

Retourné à Botafogo à la fin du mercato, Adryelson espère se relancer dans son ancien club. Le défenseur veut également prouver qu’il mérite une chance à l’OL.

Quatre petits matchs et puis s’en va. Adryelson n’a pas vécu le rêve européen comme il l’aurait imaginé. Si Lucas Perri a gagné ses galons de titulaire durant l’été comme cela avait été négocié au moment de son arrivée à l’OL en janvier dernier, Adryelson n’a pas réussi à surfer sur le départ de Jake O’Brien pour se frayer un chemin dans la hiérarchie des centraux. L’Irlandais et Mamadou Sarr sont pourtant partis, mais le Brésilien ne voyait pas forcément d’issue favorable. C’est en substance ce qu’il a sous-entendu lors de sa conférence de présentation mercredi avec Botafogo. "En raison du travail que j'ai effectué avec mes coéquipiers, il était frustrant d'arriver dans un club (Lyon) et de ne pas avoir l'opportunité que j'aurais dû avoir. Il s'est passé beaucoup de choses au milieu de tout cela. Mais je suis revenu à la recherche d'une opportunité."

"Plus de visibilité pour retrouver la Seleçao"

Cette opportunité sera malgré tout courte. En effet, Adryelson n’est prêté que pour quatre mois et retrouvera l’OL dès le 1er janvier 2025. Toutefois, il compte bien utiliser ce retour à Botafogo pour retrouver la confiance, prouver à Pierre Sage qu’il mérite sa place et pourquoi pas se relancer en vue de la Seleçao qu’il avait touché du doigt juste avant son départ en Europe. "Botafogo est dans le collimateur de l'équipe nationale brésilienne, c'est un club ciblé au Brésil et dans le monde entier. Ils ont plus d'opportunités au Brésil, c'est plus visible de revenir en équipe nationale brésilienne". Quatre mois chargés, mais le défenseur estime avoir "évolué mentalement durant son passage à Lyon et être plus fort désormais."