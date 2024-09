Jordan Veretout face à Maxence Caqueret lors d’OL – OM (Photo by Romain Biard / Isports / DPPI via AFP)

Recruté pour quatre millions d’euros (hors bonus), Jordan Veretout est la 8e arrivée estivale à l’OL. Débarqué en provenance de l’OM, le milieu va devoir faire ses preuves, mais il n’est pas le premier à quitter la Canebière pour les bords du Rhône.

Il a fallu jouer des coudes et vivre une journée au pas de course, mais Jordan Veretout a bien réussi à signer son contrat avec l’OL mercredi dans la soirée. Cette signature avant minuit a permis au club et au joueur d’être dans les temps pour pouvoir être inscrit sur la liste A de la Ligue Europa. Il est donc éligible pour les matchs européens à compter du 26 septembre prochain et la venue de l’Olympiakos au Parc OL. Veretout aura eu l’occasion de prendre ses marques avec ses nouveaux coéquipiers, que ce soit à l’entraînement à partir de ce jeudi ou en matchs avec le déplacement à Lens puis la réception de… l’OM, le 22 septembre à Décines. Un rendez-vous qui sera forcément particulier pour le milieu qui a passé les deux dernières saisons sur la Canebière.

Le premier depuis Nkoulou en 2016

Son passif marseillais, tout comme celui à l’ASSE, lui attire quelques critiques ces derniers jours à Lyon, mais Jordan Veretout n’est pas le premier à quitter le sud de la France pour poser ses valises dans le Rhône. Les relations se sont certes tendues entre les deux Olympiques, mais le nouveau numéro 7 lyonnais est le 14e à faire le trajet direct entre Marseille et Lyon. Le dernier en date était Nicolas Nkoulou en 2016. D’autres illustres joueurs avaient emboité le pas de Sauveur Rodriguez, premier élément à passer de l’OM à l’OL en 1951. On pense notamment à Pascal Olmeta, Abedi Pelé ou encore Ali Bouafia. Preuve qu’on peut passer d’un Olympique à l’autre et réussir à retourner l’opinion pour soi.