beIN Sports, diffuseur de la Ligue 1 (Photo by KENZO TRIBOUILLARD / AFP)

Co-diffuseur de la Ligue 1 avec DAZN, beIN Sports a payé 100 millions d’euros pour une affiche par journée. Enfin, pas tout à fait puisque vingt millions concernent le sponsoring et une publicité faite par les clubs pour le Qatar.

Les amoureux de l’OL et du Grand Stade en ont pris l’habitude depuis toutes ces années désormais. Avant chaque coup d’envoi, deux supporters s’affrontent dans un exercice de précision afin de remporter un maillot, mais aussi d'avoir une chance de partir à Dubaï en fin de saison. Ce jeu est en effet organisé avec Emirates, sponsor officiel de l’OL depuis maintenant 2020 et qui s’affiche sur la partie avant des maillots lyonnais. Forcément, quand le sponsor principal est une compagnie aérienne émiratie, l’opération réalisée par la LFP avec beIN Sports a de quoi être moyennement appréciée entre Rhône et Saône. Ce n’est pas le fait que le groupe qatari soit revenu dans l’équation des droits TV, mais bien par rapport à ce qui a été "dealé" concernant les cent millions d’euros versés par beIN Sports pour un match par journée.

730 000€ pour faire la pub du Qatar

Dans les faits, ce ne sont pas 100 millions de droits, mais bien 80 millions et vingt autres qui concernent un deal de sponsoring particulier avec le Qatar. En effet, le procès-verbal du conseil d’administration de la LFP a mis en lumière cette somme pour faire la publicité de "Qatar Tourism", devenu de fait sponsor de tous les clubs de Ligue 1 et de Ligue 2. Faire la promotion du Qatar avec un sponsor émirati sur le maillot, l’OL est face à un dilemme. Fort heureusement, le club lyonnais a la possibilité de refuser de promouvoir l’organe de tourisme qatari, mais devra quoi qu’il arrive faire la promotion de beIN Sports ou de toute autre marque détenue par le Qatar. Encore un accord qui risque de faire couler beaucoup d’encre, surtout que pour cette promotion, les clubs de Ligue 1 ne toucheront "que" 730 000€ chacun…