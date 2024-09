OL : Perri, troisième gardien avec le plus d’arrêts en Ligue 1

Propulsé comme gardien numéro 1 de l'OL cette saison, Lucas Perri a déjà concédé huit buts en Ligue 1. Toutefois, le Brésilien est l’un des gardiens ayant fait le plus d’arrêts sur les trois premiers matchs.

Depuis trois journées, il faut s’habituer à ne plus voir Alexandre Lacazette rentrer sur le terrain accompagné derrière lui d’Anthony Lopes. Le portier a pris place sur le banc contre Rennes et Monaco et n’était même pas sur la feuille de match contre Strasbourg vendredi dernier. Une page s’est tournée à l’OL durant l’été même si la gestion du Portugais va être un enjeu de taille durant cette saison. Lopes rétrogradé dans la hiérarchie, Lucas Perri a pris sa place dans le but lyonnais depuis la reprise mi-août. Cette planification avait été discutée avec le Brésilien au moment de son arrivée en janvier dernier et l’ancien de Botafogo enchaîne désormais les rencontres. Cela lui permet de prendre un peu plus confiance à chaque match, ainsi que de s’imposer vocalement et physiquement.

Une attitude défensive et collective à revoir

Titulaire depuis trois matchs, Lucas Perri n’a pas encore réussi à garder sa cage inviolée. Huit buts encaissés en 270 minutes, le ratio n’est pas franchement terrible. Et pourtant, le total aurait pu être bien plus haut sans le Brésilien. À l’image de deux parades réalisées vendredi contre Strasbourg, Perri a réussi à sauver les meubles avec des arrêts de classe, à la manière d’un Manuel Neuer. Depuis le début de la saison, le gardien lyonnais a effectué 14 arrêts, soit le troisième total derrière Yehvann Diouf (Reims) et Karl-Johan Johnsson, qui peut remercier l’OL et ses nombreuses frappes vendredi dernier.

Un gardien qui encaisse huit buts, mais qui est l’un des plus décisifs de Ligue 1, cela montre que tout ne tourne pas rond entre Rhône et Saône. Viser la défense serait la solution de facilité, tant elle ne rassure pas, mais le problème remonte à bien plus haut sur le terrain, que ce soit avec un milieu défaillant et une ligne d’attaque trop facilement transpercée.