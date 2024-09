OL : Sage va encore devoir gérer les egos jusqu’à janvier

Le mercato estival terminé, Pierre Sage n’a pas forcément vu son groupe réduit en quantité. La mission de la direction sportive de l’OL a été ratée et c’est désormais au coach de continuer son numéro d’équilibriste.

David Friio l’avait avoué à demi-mot au début de l’été : le groupe de l’OL était bien trop conséquent, quand bien même la formation lyonnaise allait disputer trois compétitions cette saison. Avec plus de 30 joueurs sous contrat, le directeur sportif souhaitait redescendre le curseur à 25 au mieux afin de permettre à Pierre Sage de travailler dans de bonnes conditions. Cela voulait donc dire près d’une dizaine de départs sur les trois mois du mercato, sans compter les potentielles arrivées, car l’OL avait encore et toujours des manques.

En ce jour de reprise de l’entraînement à Décines, Pierre Sage aura un groupe réduit à sa disposition. Mais en aucun cas le fruit d’un dégraissage massif estival. Non, l’effectif lyonnais sera en "comité réduit" en raison de la trêve internationale, avec dix joueurs ayant mis les voiles durant le week-end dernier. Nicolas Tagliafico et Ernest Nuamah, qui doit encore gérer émotionnellement son dernier jour de mercato, devraient eux continuer leurs soins pour revenir à 100% de leur blessure. Ce qui était attendu n’est donc pas arrivé et une fois tout le monde de retour, ce seront bien entre 28 et 30 joueurs qui postulent pour une place dans le groupe.

"Un loft, ça ne tire pas l'équipe vers le haut"

Désormais "homme de projet", Pierre Sage devait donc être mis dans les meilleures dispositions pour que l’acte II de son aventure ne soit plus celui d’un pompier de service, mais bien celui d’un coach souhaitant mettre en place ses idées. L’effectif pléthorique ne remet en rien en cause cette volonté, mais l’entraîneur lyonnais aurait certainement souhaité éviter de devoir gérer les frustrations des uns et des autres. C’est le quotidien de tout coach, nous diriez-vous, et c’est un fait. Seulement, il va payer la mauvaise gestion sportive en interne, avec notamment la création du loft durant l’été. Depuis le 31 août, les "lofteurs" ont légalement l’obligation de suivre des entraînements dispensés par un coach diplômé. Cela tombe bien, Pierre Sage l’est depuis le début de l’été. Peut-on voir Rayan Cherki, Dejan Lovren et Paul Akouokou, ultimes rescapés de ce loft, de retour ce mercredi ?

La question était toujours en suspens au sein du club mardi, alors que l’OL a fait relâche pendant quatre jours après la victoire contre Strasbourg. Gueïda Fofana, qui a dû gérer ce groupe mis à l’écart en juillet-août, attend, lui, les instructions venues d’en haut. Mais, rien ne dit que cette fin de mercato signifiera la fin du loft. "Dans la gestion humaine, ça peut être problématique. Ça peut créer de la frustration et ça ne tire pas l’équipe vers le haut. Ça ne crée pas une saine émulation, une saine concurrence parce qu’on est là pour être là, a noté Nicolas Puydebois lundi dans 'Tant qu’il y aura des Gones'. On est un poids pour nous-mêmes, pour le club et pour nos coéquipiers parce qu’on ne travaille pas pour le collectif et l’objectif commun, parce qu’on est mis au placard. Ça m’inquiète un peu."

Remettre la tête à l'endroit à certains

Passé par l’OL et évoluant toujours au GOAL FC, Enzo Reale connait la vie de vestiaire et sait ce que cela représente de devoir gérer un effectif conséquent et surtout ces mises à l’écart. Le milieu estime que la "gestion va être compliquée" pour Pierre Sage alors que le club n’a pas réussi à se débarrasser de salaires conséquents comme ceux de Lovren et Lopes. Qu’en sera-t-il pour le porter portugais d’ailleurs ?

Relégué dans la hiérarchie, il s’entraînait encore avec le reste des gardiens jusqu’à Strasbourg, avec l’espoir d’une porte de sortie en coulisses. Comme pour Rayan Cherki et Maxence Caqueret, le gardien a fait choux blancs dans sa recherche. Aujourd’hui, ils sont des joueurs que Sage va devoir gérer et "qui coûtent de l’argent juste pour s’entraîner, car ils ne devraient pas jouer avec la réserve."

L'enchaînement Ligue 1 - Ligue Europa salvateur ?

À côté de ça, le technicien français va devoir faire passer la pilule à ces joueurs annoncés sur le départ et qui n’ont pas trouvé chaussures à leurs pieds et leur remettre la tête à l’endroit pour performer. On pense notamment à Caqueret, peut-être le grand perdant de l’été et qui va voir Jordan Veretout arriver. Les joueurs s'empilent, en même temps que les questions doivent se poser chez certains. Dans son malheur, Pierre Sage a la chance de pouvoir compter sur la Ligue 1 et la Ligue Europa dans les semaines à venir. Cela va lui permettre de gérer les temps de jeu et de satisfaire tout le monde. On a vu Gift Orban envoyer un message vendredi, Georges Mikautadze rappeler qu'il était un numéro 9 avant tout.

Enfin, en partie, puisque l’OL doit rendre une liste de 25 joueurs ce mercredi afin de disputer la Ligue Europa. Il risque donc d’y avoir un ou deux déçus et c’est donc un Pierre Sage psychologue et non entraîneur qui va devoir encore gérer toute cette cacophonie. Qu’on le veuille ou non, c’est bien lui qui est en première ligne et qui ramasse les pots cassés avec un mercato illisible et qui donne l'impression de n'avoir ni queue ni tête. Malheureusement pour lui, sa direction préfère pour le moment rester dans l’ombre. À tort.