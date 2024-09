Ce lundi, l'équipe de "Tant qu'il y aura des Gones" est revenue dans les grandes largeurs sur la victoire de l'OL contre Strasbourg (4-3). Il a également été question pendant de longues minutes de la fin du mercato et de l'incidence sur les compositions à venir pour Pierre Sage.

Enfin une victoire à débriefer sur le plateau de "Tant qu'il y aura des Gones" ce lundi soir. Après deux revers de suite contre Rennes et Monaco, l'OL a enfin retrouvé des couleurs contre Strasbourg vendredi (4-3). Une victoire acquise aux forceps après avoir été mené 1-3 juste avant l'heure de jeu. Mais en faisant entrer Gift Orban et Malick Fofana dans la foulée, Pierre Sage a inversé la tendance avec trois buts inscrits en l'espace de dix minutes. Une réaction d'orgueil des Lyonnais, comme on avait pu le voir la saison dernière. Ce retournement de situation a forcément été décrypté par l'équipe de TKYDG et notamment les deux consultants Nicolas Puydebois et Enzo Reale.

Mais, dans cette émission, c'est avant tout le mercato qui a été le sujet central avec la question de savoir si l'OL s'est renforcé ou au contraire affaibli. Il y a forcément eu de l'échange entre les consultants de l'émission avec l'enjeu du milieu de terrain. Pour finir, tout ce mercato a redistribué les cartes, particulièrement sur le plan offensif. De quoi donner des maux de tête à Pierre Sage qui a déjà utilisé trois schémas tactiques différents en trois matchs.