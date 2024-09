Ce lundi, "Tant qu'il y aura des Gones" est de retour à partir 19h. Au programme, retour sur la victoire de l'OL contre Strasbourg et le mercato.

L'heure d'émission va-t-elle être suffisante pour l'équipe de "Tant qu'il y aura des Gones" ? Depuis la rentrée il y a deux semaines, votre émission a largement dépassé sa limite et ce n'est pas ce qu'il se passe autour de l'OL qui a rendu l'actualité plus calme depuis. Ce lundi, à partir de 19h, l'équipe de TKYDG aura au moins le privilège de parler d'une victoire et non d'un revers contre Strasbourg (4-3). Toutefois, il y a des choses à dire de cette confrontation, entre réaction d'orgueil, absences et erreurs défensives, mais aussi apport des remplaçants.

Fidèles au poste, Nicolas Puydebois et Enzo Reale vont pouvoir débattre sur les choix de Pierre Sage avant de se lancer dans un grand thème lié au mercato. Ce dernier s'est terminé vendredi avec des départs et arrivées de dernières minutes entre Rhône et Saône. Quel bilan tirer de cet été ? Réussi ou raté ? Les mouvements ont en tout cas été nombreux et chamboulé le visage de l'effectif de l'OL. À Pierre Sage d'assembler les pièces et la question sera donc de savoir avec quel dispositif partir désormais.

Comme vous en avez l’habitude désormais, votre émission était à suivre en direct à partir de 19 heures sur toutes nos plateformes : Youtube, Facebook, Twitch, Twitter, Lyon Capitale TV, Dailymotion.