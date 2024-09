OL - OM programmé le dimanche 22 septembre à 20h45

Sans surprise, l’OL recevra l’OM le dimanche 22 septembre à 20h45. Ce match de la 5e journée de Ligue 1 sera diffusé sur DAZN et interviendra quatre jours avant le retour de la Ligue Europa.

Ce n’est pas une surprise, mais il fallait bien l’officialisation. Au moment de l’acquisition des droits TV, DAZN avait communiqué les grosses affiches qui seront diffusées sur la chaîne et l’Olympico entre l’OL et l’OM en faisait logiquement partie. On pouvait donc déjà tabler sur une programmation un dimanche soir à 20h45 et c’est bien ce qui a été confirmé par la LFP ce lundi. Le duel des Olympiques se tiendra le dimanche 22 septembre en prime time au Parc OL et sera diffusé sur DAZN.

Jordan Veretout sera-t-il lyonnais au moment de ce choc ? L’OL travaille en tout cas pour l’arrivée du milieu de terrain comme joker dans les jours ou les semaines à venir. Quoi qu’il en soit, ce choc à domicile contre l’OM lance le début des semaines à trois matchs pour l’OL. Après avoir affronté les hommes de Roberto De Zerbi, les Lyonnais feront leurs débuts en Ligue Europa, toujours à Décines, contre l’Olympiakos le jeudi 26 septembre, avant un déplacement à Toulouse, très certainement le dimanche 29 septembre.