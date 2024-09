Mercato : Veretout d’accord avec l’OL mais pas avec l’OM

Dans le viseur de l’OL depuis quinze jours, Jordan Veretout serait prêt à accepter une baisse de salaire pour rejoindre le club lyonnais pour deux saisons. Toutefois, le milieu aimerait que l’OM compense cet écart salarial.

Le mercato est officiellement terminé depuis vendredi soir, mais les clubs français peuvent encore faire affaire entre eux. Il existe en effet la règle du joker, valable qu’au sein même du championnat de France, et l’OL aimerait bien en profiter pour combler un dernier manque : celui du milieu de terrain. Comme avancé vendredi par Foot Mercato et nos soins, le club lyonnais a ciblé Jordan Veretout pour intégrer la rotation de l’entrejeu lyonnais. Même si Maxence Caqueret n’a pas quitté le club, l’objectif est d’apporter un élément supplémentaire à Pierre Sage pour pouvoir concourir sur les trois compétitions de la saison. En pourparlers avec Veretout depuis plus de quinze jours, l’OL et le milieu seraient tombés d’accord sur les bases d’un contrat de deux saisons, avec une baisse significative de salaire, selon nos confrères de L’Équipe.

L'OM veut huit millions d'euros

Placé dans le loft marseillais durant l’été, l’international français est donc prêt à faire des concessions pour rejoindre l’OL, mais aimerait dans le même temps que l’OM puisse combler une partie de ce manque à gagner. Pas une mince affaire alors que les deux Olympiques continuent de discuter sur les bases de l’indemnité de transfert. Même s’il ne compte plus sur lui, le club phocéen aimerait vendre Jordan Veretout autour de huit millions d’euros pour sa dernière année de contrat.