Mercato : l’OL prêt à fondre sur Veretout

Dans cette fin de mercato, l’OL s’active pour améliorer son effectif. Le club lyonnais ferait le forcing pour s’attacher les services de Jordan Veretout, indésirable à l’OM.

Le jour le plus est en passe de connaitre son dénouement. Avec une fermeture prévue à 23h en Ligue 1, le mercato estival va livrer ses dernières indiscrétions et ses derniers feuilletons. À l’OL, ils sont nombreux, que ce soit dans le sens des arrivées comme dans celui des départs. L’effectif de ce vendredi soir (20h45) contre Strasbourg sera loin d’être celui qui sera présent au moment de la reprise contre Lens dans deux semaines. Wilfried Zaha est en train de passer sa visite médicale au centre médical Paul Santy mais l’Ivoirien ne sera pas le seul renfort de dernière minute. Warmed Omrari va lui aussi débarquer entre Rhône et Saône sous la forme d’un prêt avec option d’achat. Deux arrivées qui pourraient en appeler une troisième. En effet, l’OL s’est mis en quête de recruter Jordan Veretout pour l’entrejeu.

Un salaire important à l'OM

À 31 ans, le milieu n’est plus désiré à l’OM. Il s’entraîne en marge du groupe professionnel depuis plusieurs semaines. Cette situation a éveillé l’intérêt du club lyonnais, comme soufflé par Foot Mercato et confirmé par nos soins. Séduite par le profil expérimenté de Veretout, la direction de l’OL a entamé des démarches depuis une quinzaine de jours concernant le milieu de terrain international. Si renforcer le milieu peut s’entendre, les prétentions salariales de Veretout laissent songeur. À l’heure où le club souhaite alléger sa masse salariale, le Marseillais est l’un des plus gros salaires du club phocéen et serait dans la tranche d’Alexandre Lacazette. Néanmoins, l’intérêt est bien là, reste à savoir s’il débouchera sur quelque chose.