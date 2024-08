Mercato : l’OL tout proche d'enrôler Wilfried Zaha en prêt

L'OL s'active en cette fin de mercato. Le club lyonnais est sur le point de finaliser l'arrivée de Wilfried Zaha en prêt.

L’OL pourrait frapper un grand coup sur ce mercato en obtenant le prêt de Wilfried Zaha, l’ailier de Galatasaray. D'après The Athletic, les discussions entre les deux clubs sont en phase avancée et un accord est sur le point d’être trouvé. Un prêt sec d'une saison est évoqué. L’Ivoirien, qui avait signé libre en Turquie l’été dernier, a vécu une année mitigée. L’attaquant a été titulaire d’entrée de saison avec le club stambouliote mais a été relégué sur le banc match après match. La saison passée, il a inscrit 10 buts en 42 apparitions.

Une situation qui n’a pas échappé à certains clubs de Premier League qui avaient pris des renseignements. Leicester et notamment Crystal Palace s'étaient positionnés sur l'ailier. Mais les taxes liées au transfert vers son club de cœur ont découragé les Eagles. John Textor a donc profité de la situation pour que l’OL se positionne sur Zaha, et non le club londonien, dont il est actionnaire.

Un renfort d'expérience

Alors qu’Ernest Nuamah est plus que jamais sur le départ, Wilfried Zaha viendrait pour le remplacer. L’OL prendrait en charge plus de la moitié de son salaire (4,3 millions d’euros par saison). Âgé de 31 ans, l’Ivoirien apporterait son expérience et sa qualité technique à un Lyon en quête de renouveau après un début de saison difficile. Avec plus de 450 matchs en carrière, principalement avec Crystal Palace, l’ex-Eagle est un joueur confirmé. Si ce prêt se concrétisait, il pourrait offrir une nouvelle dimension à l'attaque lyonnaise, qui a parfois manqué d’un ailier buteur.

En situation d’échec à Galatasaray, ce mouvement pourrait également redonner un nouvel élan à la carrière de Zaha. Ce dernier découvrirait ainsi la Ligue 1 sous le maillot lyonnais. L’arrivée de l’international ivoirien, connu pour sa vitesse et sa capacité à déstabiliser les défenses adverses, serait un renfort de taille pour l’équipe de Pierre Sage, qui cherche à renforcer son secteur offensif pour la saison 2024-2025.