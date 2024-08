OL : Textor veut introduire Eagle Football à la bourse de New York 

Alors que Textor s’apprête à racheter Everton, l’Américain cherche à introduire sa société Eagle Football à la bourse de New York.

John Textor, le patron d’Eagle Football, prépare une introduction en bourse à New York pour son groupe. Selon Sky News, l’homme d’affaires a engagé Stifel et TD Cowen, des banques d'investissement, pour travailler sur l'introduction en bourse, un souhait annoncé depuis plusieurs mois. De plus, le natif du Missouri cherche un nouveau financement d’approximativement 500 millions de dollars auprès d’investisseurs. Cette action permettrait à la société américaine d’atteindre une valorisation d'environ 2,3 milliards de dollars.

Cette initiative stratégique vise à rendre Eagle Football plus transparent et accessible au public, permettant ainsi aux fans et aux investisseurs d'acheter des actions. Le propriétaire de l’OL espère que cette démarche contribuera à renforcer la stabilité financière du groupe et à stimuler son développement, en attirant des capitaux supplémentaires.

Une stratégie de rachat ambitieuse

Parallèlement à cette introduction en bourse, John Textor poursuit ses ambitions de rachat d'Everton, club historique de Premier League. Pour financer cette acquisition, il est en négociations pour vendre ses parts dans Crystal Palace, une autre écurie anglaise. Pour l'instant, l'un des obstacles qui se dresse sur la voie d'une acquisition des Toffees est le règlement du championnat exigeant la cession préalable de sa participation chez les Londoniens. D’après Sky News, l’Américain aurait reçu des offres fermes de deux parties capables de conclure un accord rapidement.

D'autre part, le détenteur de Botafogo aurait entamé des discussions avec des investisseurs potentiels pour Everton dans le cadre de ses efforts pour renforcer le bilan financier de l'institution liverpuldienne. Une balance très loin d'être dans le vert. Au total, le club de la Mersey doit encore plus de 600 millions de livres sterling à trois prêteurs externes. En plus de cela, la formation de la ville de Liverpool aurait enregistré des pertes estimées à 400 millions de livres sterling entre 2019 et 2023. Toujours selon le média britannique, Textor aurait reçu l'intérêt d'investisseurs souhaitant injecter près de 200 millions de dollars dans le club.