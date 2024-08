Libre de tout contrat, Yusuf Yazici est actuellement à la recherche d'un nouveau projet après Lille. Le milieu offensif serait dans le viseur de l'OL.

Sur cette fin de mercato, l'OL a clairement une ambition, recruter pour renforcer son milieu de terrain, le gros point noir de ce début de préparation, même s'il n'est pas le seul. L'arrivée de Tanner Tessmann est imminente et celle de Noah Sadiki est une possibilité d'ici au 30 août. Ce mardi, un autre nom a été associé à l'Olympique lyonnais. Il s'agit de Yusuf Yazici, toujours libre après la fin de son histoire avec Lille au début de l'été.

Un profil dont l'OL aurait besoin

RMC Sport rapporte que le Turc aurait deux autres prétendants, Nice et le Real Betis de Nabil Fekir. Par son profil, un meneur de jeu créatif capable de jouer en 8, en 10, voire sur l'aile, il comblerait en effet un manque criant pour le club rhodanien. A 27 ans, le joueur international (45 capes) est aussi doté d'une solide expérience, avec plus de 300 matchs professionnels et des campagnes de coupes d'Europe au compteur.

Le gaucher est l'un des noms majeurs encore sans contrat. La concurrence promet donc d'être féroce pour celui qui a disputé 135 rencontres avec le LOSC de 2019 à 2024. Ces dernières saisons, il est aussi passé lors de deux prêts au Trabzonspor, où il a été formé avant de rejoindre les Lillois, et au CSKA Moscou.