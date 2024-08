Jusqu'à ce jeudi, les Fenottes seront en stage à Tignes. Joe Montemurro s'est confié concernant cette préparation.

La semaine de travail intense n’est toujours pas finie. En stage de pré-saison dans les hauteurs de Tignes, l’OL se met en diapason pour reprendre du rythme. Pour le nouveau coach Joe Montemurro, ce séjour d'une semaine permet avant tout de “réunir le groupe pour que tout le monde apprenne à se connaître, joueuses et staff”, a-t-il précisé au média du club. C'est en effet lors de ces rassemblements, loin du centre d'entraînement et des habitudes quotidiennes de chacun, que les liens se créent au sein d'un collectif, même si la plupart des footballeuses se connaissaient déjà.

Ainsi, des ateliers de cohésion d’équipe ont été préparés, comme du paddle ou du rafting dans les rivières des montagnes savoyardes. Des activités qui pourraient ressembler à celle de leurs homologues masculins à Divonne-les-Bains. Les hommes de Pierre Sage s’étaient adonnés à une session de "dragon boat".

“On travaille beaucoup sur de nouvelles idées”

Attention toutefois, ce stage n’est pas une colonie de vacances, mais bien un camp d'entraînement pour travailler. Joe Montemurro insiste aussi sur le fait que cette préparation "est très importante par rapport à l'entraînement et au physique". Le coach affirme également que l'effectif “bosse beaucoup sur de nouvelles idées concernant la manière dont nous voulons jouer”. Contrairement aux dernières années, les Fenottes ont en effet de nouvelles méthodes et idées à digérer sur le plan du jeu. Des préceptes qui lui sont propres avec lesquels il aura fait évoluer Arsenal et la Juventus. Un football qui se veut à la fois spectaculaire, laissant sa part à l’individualité, mais aussi efficace collectivement dans les temps faibles.

Pour permettre aux joueuses d'intégrer tout cela, l’Australien est content d’avoir “du temps. Et le faire dans cet exceptionnel environnement, c'est encore mieux”. À voir si les principes voulus seront appliqués dès samedi à Décines avec un match amical programmé contre le Madrid CFF (12 heures).