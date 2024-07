Entraîner l'OL, "un rêve" pour Joe Montemurro

Joe Montemurro a été nommé entraîneur de l'OL féminin au mois de juin. "Un rêve" pour celui qui avait auparavant dirigé Arsenal et la Juventus.

C'est un énorme changement au sein de l'OL féminin. Après trois saisons sous la direction de Sonia Bompastor, l'équipe lyonnaise est désormais aux mains de Joe Montemurro. Premier étranger à occuper ce poste, l'Australien a signé pour deux ans avec les championnes de France en titre. Il aura pour mission de faire au moins aussi bien que sa consœur, dorénavant à la tête de Chelsea.

A 54 ans, l'ancien entraîneur d'Arsenal (2017-2021) et de la Juventus Turin (2021-2024) est face à un gros défi, avec l'ambition pour les Fenottes de retrouver leur couronne européenne. Mais cela ne lui a pas fait peur. "C'était un oui immédiat. Je remercie Lyon de m'avoir choisi car beaucoup de personnes étaient intéressées. J'ai reçu d'autres offres quand j'étais à la Juventus mais je suis content d'avoir attendu un petit peu car celle de Lyon est arrivée. Je suis très fier de me dire qu'une institution comme l'Olympique lyonnais est venue chercher un coach italo-australien pour son équipe. Être ici, c'est un rêve pour moi, a-t-il clamé dans les colonnes de L'Équipe. Ce club, c'est le sommet de l'évolution du football féminin."

"Je veux un jeu dans lequel mon équipe domine, contrôle'"

Il faudra attendre un peu pour voir ce que cela donne sur le terrain, mais dans son discours, Montemurro affirme vouloir pratiquer un style conquérant. "L'OL a été un club pionnier. Il l'est encore. Il a réalisé de grandes choses, gagné beaucoup de trophées. Pour nous, le prochain défi sera d'amener ce beau nom de ce sport à jouer un football identifié qui va faire plaisir aux supporters, amener des fans et qu'ils se disent qu'ils veulent revenir. Je veux un jeu dans lequel mon équipe domine, contrôle, en allant de l'avant, a expliqué le technicien. Mais le plus important est de donner aux joueuses l'opportunité d'être courageuses, d'avoir confiance, d'essayer des choses, de s'exprimer, d'être les grandes footballeuses qu'elles sont."