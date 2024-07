Montemurro souhaite que l’OL "joue le meilleur football en Europe"

Le 19 juin 2024, Joe Montemurro a été officiellement nommé entraîneur de l’OL féminin. Lié au club rhodanien jusqu’en 2026, l’entraîneur a pour ambition de ramener son équipe au sommet.

Joe Montemurro est désormais le coach de la section féminine de l’Olympique lyonnais. Après avoir entraîné Arsenal ou encore la Juventus, l’Australien franchit un nouveau cap à Lyon. L’homme de 54 ans a récemment livré une interview pour OL Play, dans laquelle il détaille ses objectifs. Tout d’abord, le tacticien espère avant tout "apporter une belle image au football ". En effet, l’ancien joueur de football veut mettre en place "un style de jeu excitant " qui "donne envie aux fans de venir au stade ". Par ailleurs, le manager indique que "gagner tous les trophées " fait partie de son "ADN ". Selon lui, "chaque compétition doit être respectée et prise au sérieux ", dans le but de tout remporter.

Objectif Ligue des champions

Les Fenottes comptent huit succès en C1 féminine, ce qui fait de l’OL la formation la plus titrée d’Europe dans ce tournoi. Cependant, cela fait deux années de suite que le FC Barcelone soulève le trophée. Pour Joe Montemurro, la Ligue des champions "est la quintessence " du football féminin. Le technicien a d'ailleurs déjà "eu la chance de connaître plusieurs scénarios européens " dans sa carrière, ainsi, il sait "ce que les phases finales représentent ". Le plus important, c’est de "répondre présent au bon moment " selon les dires du natif de Melbourne (Australie). Le nouveau patron de la maison lyonnaise a "hâte de jouer cette compétition et de maintenir l’équipe au top " dans le but de la "gagner ". Le projet pour la saison qui arrive est alors clair : revenir sur le toit de l’Europe.