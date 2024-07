OL féminin : Joe Montemurro a pris ses quartiers à Décines

Joe Montemurro lors de Juve – OL (Photo by Marco BERTORELLO / AFP)

Nouvel entraîneur de la section féminine de l’Olympique lyonnais, Joe Montemurro est arrivé à Lyon cette semaine. Jeudi, l’homme de 54 ans a fièrement posé avec le maillot de sa nouvelle équipe.

Après avoir été officialisé le 19 juin 2024, Joe Montemurro a débarqué dans la région lyonnaise ces derniers jours. Le successeur de Sonia Bompastor, partie à Chelsea, est devenu le premier coach étranger à prendre les rênes de l’OL féminin. L’Australien a d’ailleurs effectué ses premiers pas au club ce jeudi. L’occasion pour lui de se faire photographier avec le maillot floqué "Montemurro 2026" en mains. En effet, le septième coach de l’histoire des Fenottes a signé un contrat de deux ans dans le Rhône. L’ancien tacticien de la Juventus Turin dirigera son premier entraînement ce lundi 8 juillet.

Un effectif réduit

Beaucoup de joueuses seront absentes à l’appel lors de la reprise. En effet, plusieurs footballeuses sont en sélection. C’est le cas notamment de sept Françaises. Cependant, Hervé Renard renverra peut-être des Lyonnaises chez elles, car il devra réduire sa liste ce lundi 8 juillet. Sofie Svava manquera également la rentrée puisqu’elle va disputer les éliminatoires de l’Euro 2025 avec le Danemark. Leila Wandeler ne sera pas présente non plus, ayant été retenue pour son premier rassemblement avec la Suisse. Ellie Carpenter (Australie), Lindsey Horan (États-Unis) et Vanessa Gilles (Canada) disputeront, elles, les Jeux olympiques.

De plus, Joe Montemurro ne pourra pas compter sur les jeunes pousses de l'Académie. Quatre d'entre elles ont été appelées avec la France U19, et quatre autres avec les U20 Françaises. Ainsi, l’ancien milieu de terrain disposera d’un groupe très appauvri. Les premiers jours vont donc être spéciaux pour le natif de Melbourne (Australie). Ceux-ci serviront surtout à faire connaissance et à observer l’état physique des joueuses déjà disponibles comme Christiane Endler.