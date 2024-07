Les matchs de l’OL et de la Ligue 1 diffusés sur DAZN ?

DAZN futur diffuseur de la Ligue 1 ? (Photo by Giuseppe Maffia / NurPhoto / NurPhoto via AFP)

Ce vendredi, la LFP s’est réunie pour un conseil d’administration avec les droits TV comme principal sujet. DAZN aurait soumis une offre pour les plus grosses affiches de la Ligue 1.

La reprise du championnat est dans un peu plus d’un mois et les supporters ne savent toujours pas sur quelle chaîne ils pourront regarder les matchs de leur club favori… La situation est cocasse, voire ridicule, d’autant plus que cette absence de diffuseur a pour le moment de vraies répercussions sur les finances des clubs de la Ligue 1. Si en Ligue 2, beIN Sports a gardé les droits de retransmission ces derniers jours, c’est toujours le flou concernant l’élite. Ce vendredi, un conseil d’administration de la LFP a pourtant eu lieu à Paris, avec notamment la question des droits TV au menu du jour. Vincent Labrune, de plus en plus contesté, a présenté une offre qui aurait été soumise par DAZN ces dernières heures d’après L’Équipe.

La LFP vise désormais le demi-million pour les droits...

Le groupe anglais ne se positionnerait malgré tout pas sur l’ensemble des lots proposés par la Ligue. En effet, cela concernerait uniquement les plus grosses affiches, à savoir les choix 1, 2 et 4 par journée. Pour ce pack, DAZN serait prêt à mettre 375 millions d’euros annuels sur la table. Cette somme est bien évidemment très loin des attentes de Labrune au moment de lancer les appels d’offres, mais aujourd’hui, la LFP est clairement au pied du mur. Quand il visait le milliard, le président de la Ligue doit dorénavant faire avec une offre qui devrait se situer entre 450 et 500 millions annuels pour l’ensemble des lots. L’offre de DAZN doit désormais être étudiée pour une validation ou non.