Mercato : Ndombele va retrouver l’OL et la Ligue 1 avec Nice

Tanguy Ndombele et Jean-Pierre Rivère à Nice (@OGCN)

Après des expériences mitigées à Tottenham, Napes et Galatasaray, Tanguy Ndombele va tenter de se relancer. L’ancien milieu de l’OL s’est engagé pour deux saisons avec l’OGC Nice.

Il y a cinq ans, Tottenham n’avait pas hésité à mettre 62 millions d’euros sur la table. L’avenir s’annonçait d’ailleurs radieux pour Tanguy Ndombele. Après Amiens, l’OL, le milieu franchissait une étape supplémentaire avec la Premier League et les Spurs. Ces derniers ne devaient être qu’un tremplin avant de débarquer dans le gratin des clubs européens. Cinq ans plus tard, la trajectoire espérée n’est pas celle qui a vu le jour. Jeudi, Ndombele s’est engagé pour deux saisons avec l’OGC Nice. Non pas que le projet du club niçois ne soit pas ambitieux, mais la trajectoire de l’international français est avant tout sur la pente descendante qu’ascendante.

Une arrivée libre sur la French Riviera

Suite à son transfert record de l’OL à Tottenham, Tanguy Ndombele n’a jamais vraiment réussi à confirmer les attentes, au point de se faire tancer par José Mourinho. Il a bien tenté un comeback à l’OL le temps d’un prêt de six mois à l’hiver 2022, mais ce fut loin d’être une réussite. Parti se relancer au Napoli puis à Galatasaray en prêt, le milieu de terrain de 27 ans a finalement accepté de revenir en Ligue 1, terres de ses premiers exploits. Cette réunion libre avec les Aiglons peut être gagnante-gagnante afin de pourquoi pas s’offrir un nouveau challenge dans un club huppé. Les retrouvailles de Ndombele avec l’OL auront lieu lors de la 13e journée au Parc OL.