Mercato : Abner débarque jusqu'en 2029 à l’OL

Après Moussa Niakhaté jeudi, l’OL tient sa deuxième recrue estivale. Ce vendredi, le club a officialisé la venue d’Abner pour les cinq prochaines saisons.

L’heure de la reprise a sonné à Décines et les choses s’accélèrent en coulisses. Un peu moins d’un mois après l’ouverture du mercato estival, l’OL tient ses premières recrues de l’été. Jeudi soir, le club a annoncé la venue de Moussa Niakhaté jusqu’en 2028 avec un transfert de l’ordre de 31,9 millions d’euros. Le défenseur sénégalais n’est pas la seule recrue défensive de ces dernières heures puisque l’OL vient de confirmer la venue d’Abner pour les trois prochaines saisons. Présent à Lyon depuis la fin de semaine dernière, le Brésilien arrive en provenance du Real Betis Séville contre un chèque de huit millions d’euros, assorti d'un intéressement de 20% à la revente. Il a signé jusqu'en juin 2029.

Un latéral qui doit faire ses preuves

Présent ce vendredi à la reprise de groupe de Pierre Sage, Abner vient combler un manque sur le côté gauche de la défense. Même s’il est actuellement aux États-Unis pour disputer la Copa América, Nicolas Tagliafico n’avait plus de remplaçant depuis le début du mois. En fin de contrat avec l’OL, Henrique n’avait pas reçu d’offre de prolongation et avait quitté libre le Rhône. Avec Abner, le club a répondu à ce manque, même si le Brésilien va devoir faire ses preuves. En Andalou, il n’a pas laissé un souvenir marquant et le montant dépensé va une nouvelle fois interpeller entre Rhône et Saône. Quoi qu’il en soit, l’OL a signé ses deux premières recrues de l’été et ce ne devrait être qu’un début.