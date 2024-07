Nouvelle recrue de l’OL, Moussa Niakhaté retrouve la Ligue 1, six ans après son départ du FC Metz. À l’époque, Jean-Michel Aulas avait prédit un avenir lyonnais au défenseur sénégalais.

Le prix de son transfert fait grincer des dents, mais Moussa Niakhaté semble déjà avoir réussi un premier test : celui de la première interview et des premiers mots à l’attention des supporters de l’OL. Ces derniers donnent l’impression d’avoir déjà validé le caractère de leur nouvelle recrue, en attendant qu’elle confirme sur le terrain les 31,9 millions d’euros dépensés. Joueur à la personnalité appréciée, que ce soit à Mayence ou à Nottingham, Niakhaté compte bien en faire autant à l’OL. Le voir débarquer entre Rhône et Saône était d’ailleurs écrit pour l’ancien Valenciennois et Messin.

"J'avais réalisé l'un de mes pires matchs"

Au détour de ses premiers mots accordés à la chaîne du club lyonnais, le défenseur est revenu sur une anecdote qui aujourd’hui prend tout son sens. N’ayant disputé qu’une saison de Ligue 1 dans sa carrière, Moussa Niakhaté n’a croisé la route de l’OL qu’à deux reprises dans l’élite, avec notamment une cinglante défaite au stade Saint-Symphorien en avril 2018. Le FC Metz s’était incliné 5-0 face aux coéquipiers d'Anthony Lopes et Niakhaté avait réalisé "l’un de (ses) pires matchs".

Pourtant, à l’issue de ce revers, Jean-Michel Aulas est venu lui prédire un avenir à l’OL. "À la fin du match, quand on rentre dans nos vestiaires, M. Aulas nous sert la main. Et il me dit : 'Tôt ou tard, tu seras Lyonnais.' J’étais parti discuter avec Houssem (Aouar), Mouctar (Diakhaby) et Tanguy (Ndombele). Ils m’ont dit : 'Tu as entendu ce qu’il t’a dit ?' Moi, je n’avais pas trop calculé. Mais ils m’ont dit : 'Il ne dit pas ça à tout le monde.' Quand je me vois aujourd’hui, je me dis qu’il avait tout compris." L’histoire ne dit pas si cet avenir prédit par l’ancien président était radieux ou non…