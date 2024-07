Arrivé jeudi dernier à Lyon, Moussa Niakhaté a passé sa visite médicale avec succès avant de s’engager avec l’OL. Contre un chèque de 31 millions d’euros, le défenseur central devient le 2e joueur le plus cher de l’histoire lyonnaise.

L’OL tient enfin sa première recrue dans ce mercato estival 2024. Après avoir passé l’obstacle DNCG jeudi, le club lyonnais semble passer la vitesse supérieure sur le marché des transferts. Sans restrictions par rapport à la saison dernière, les dirigeants ont les mains libres et comptent bien en profiter dans les semaines qui arrivent. En attendant de voir d’autres renforts débarquer, Pierre Sage pourra compter sur Moussa Niakhaté à compter du 5 juillet, date de la reprise de l’OL. Le défenseur central s’est engagé pour les quatre prochaines saisons avec le club septuple champion de France, comme annoncé ces dernières heures.

Un retour en Ligue 1, six ans plus tard

À 28 ans, le colosse sénégalais retrouve le championnat de France après six saisons en Bundesliga et Premier League. Arrivé jeudi soir à Lyon, Niakhaté a passé sa visite médicale vendredi matin avant de se rendre dans les bureaux de Décines pour apposer sa signature sur le contrat qui le lie désormais à l’OL. Pour attirer l’ancien de Nottingham Forest, le club lyonnais n’a pas hésité à casser sa tirelire avec un transfert presque record. Moussa Diakhaté a coûté 31,9 millions d’euros, devenant le deuxième joueur le plus cher de l'histoire du club derrière Orel Mangala.