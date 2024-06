L'OL obtient le feu vert de la DNCG

Contrairement à l'année dernière, l'OL a validé sans encombre son passage devant la DNCG. Le club ne sera pas sous la pression de l'instance cet été pour recruter.

L'objectif était de ne pas avoir de mauvaises surprises cette année. Après une première ratée il y a un an, John Textor ne souhaitait pas revivre pareille situation ce jeudi en se présentant devant la DNCG. Aux côtés de Laurent Prud'homme, le patron de l'OL a présenté le dossier lyonnais au gendarme financier. À l'intérieur, se trouvaient notamment les ventes de l'Arena et de l'OL Reign, deux éléments qui avaient notamment poussé la DNCG à reporter le passage initial du 12 juin dernier. Quinze jours plus tard, le club lyonnais peut souffler un peu plus tranquillement d'après L'Equipe. Cet été ne sera pas soumis à des restrictions puisqu'aucune sanction n'a été retenue à l'encontre de l'OL.

Place au sportif désormais

Cette étape obligatoire, mais ô combien importante, va permettre de pouvoir totalement se tourner vers le mercato désormais. La reprise des joueurs de Pierre Sage est dans une semaine et aucun renfort n'a été signé pour le moment. Entre ce passage devant la DNCG et l'incertitude autour des droits TV, les clubs français font preuve de prudence. Seulement, à l'OL, les mouvements risquent d'être nombreux et plus vite l'effectif se retrouve formé, plus vite Sage pourra mettre en place ses principes. Après la DNCG pour la partie économique, la direction a à présent un nouveau cheval de bataille sur le plan sportif.