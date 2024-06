Annoncé dans le viseur de l’OL pour renforcer la défense, Moussa Niakhaté ne serait en réalité qu’à quelques encablures du club lyonnais. Une visite médicale serait prévue pour vendredi.

C’est bien plus qu’un simple intérêt. Cela ressemble avant tout à une piste travaillée en sous-marin et qui a pointé le bout de son nez au moment de la décision finale. Depuis un an, la cellule de recrutement a appris à travailler de la sorte et le dossier Moussa Niakhaté devrait très certainement s’ajouter à cette liste de joueurs recrutés dans le plus grand des silences. Ce jeudi, The Telegraph nous apprenait que l’OL et Nottingham Forest allaient sûrement refaire affaires ensemble après Orel Mangala. Les discussions semblent avoir débuté depuis quelque temps déjà, puisque le défenseur central est plus proche que jamais du club lyonnais. D’après Le Parisien, vendredi devrait permettre une visite médicale afin de vérifier que tout est ok physiquement du côté de l’ancien Messin.

Un transfert à 15 ou 30 millions d'euros ?

À la recherche de liquidité pour rentrer dans les clous du Fair Play Financier, Nottingham avait besoin de dégraisser son effectif. Relégué sur le banc par Nuno Esperito en fin de saison dernière, Moussa Niakhaté n’avait plus qu’un an de contrat et représentait donc une certaine valeur marchande pour cet été. Si les deux clubs continuent encore de discuter, les chiffres varient passant du simple au double. Quand Le Parisien parle de 15 millions d'euros, L'Equipe parle plutôt de 31 millions pour un élément qui aurait été libre en fin de saison prochaine... Et ce n'est pas la même affaire.