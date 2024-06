OL - Mercato : la piste Niakhaté (Nottingham) bien avancée ?

En attendant le résultat du passage devant la DNCG, l’OL avance ses pions sur le mercato. Le club lyonnais discuterait avec Nottingham Forest pour Moussa Niakhaté.

Tous les regards sont braqués vers Paris et les bureaux de la DNCG ce jeudi, mais l’OL n’est pas pour autant au ralenti ces dernières heures. Même s’il reste suspendu à la décision du gendarme financier, le club lyonnais travaille en coulisses pour se renforcer, avec l’espoir d’être totalement libre de ces mouvements. Les chantiers sont nombreux, mais ces derniers jours semblent montrer que l’aspect défensif est vu comme celui propriétaire. Les pistes se multiplient avec notamment Moïse Bombito (Colorado Rapids) qui serait malgré tout attendu à Botafogo. En attendant de savoir si le jeune Canadien débarquera à l’OL ou non, un dossier parait avoir pris de l’avance d’après The Telegraph, confirmé par Foot Mercato.

Forest a besoin de rentrées d'argent

Dans son obligation de vendre pour rentrer dans les clous du Fair Play Financier anglais, Nottingham Forest devrait de nouveau faire affaire avec l’OL dans les jours à venir. Des discussions auraient été entamées entre les deux parties pour une vente de Moussa Niakhaté (28 ans) même si aucun montant n’a filtré. L’international sénégalais n’a plus qu’un an de contrat et représente une valeur marchande pour le club anglais.

Passé par le FC Metz et Valenciennes, Niakhaté évolue comme défenseur central gauche et correspond au profil visé par la formation rhodanienne pour se renforcer défensivement. Ayant joué 21 matchs la saison dernière en Premier League, il s’était forgé une solide réputation en Bundesliga durant son passage pendant quatre ans à Mayence. Entre Mangala, dont l’option d’achat va bientôt être levée, et Niakhaté, l’OL pourrait bien aider Forest dans sa recherche d’argent.