Avec le seul Nemanja Matic comme sentinelle, l’OL manque d’un remplaçant au Serbe. Le club lyonnais aurait des vues vers le Portugal et Tomas Händel, milieu du Vitoria Guimaraes.

Avec une cellule de recrutement complètement changée depuis le début de la saison dernière, l’OL s’est mis en tête de scruter les championnats dits mineurs pour dénicher quelques joueurs à fort potentiel et ainsi faire de belles opérations, qu’elles soient financières ou sportives. On l’a vu cet hiver avec les arrivées de Malick Fofana et Gift Orban, la cellule de recrutement a fait des championnats hors top 5 un vrai terrain de jeu. La Belgique reste une belle pépinière, mais d’après A Bola, l’OL regarderait également du côté du Portugal. Le championnat portugais a la réputation de sortir des joueurs prometteurs et ce serait au Vitoria Guimaraes que les recruteurs lyonnais auraient posé leurs yeux. Les prestations de Tomas Händel (23 ans) la saison dernière ne seraient pas passées inaperçues entre Rhône et Saône.

Un chèque de dix millions d'euros attendu

Milieu défensif, le gaucher s’est illustré au sein de son club formateur en 2023-2024 (39 matchs) après un an et demi gâchée par une grosse blessure musculaire. Mesurant 1,80m, Händel occupe avant tout un rôle axial dans l’entrejeu du Vitoria SC et peut être considéré comme un renfort derrière Nemanja Matic. Avec les possibles départs de Maxence Caqueret et à un degré moindre Orel Mangala et Johann Lepenant, le milieu de terrain de l’OL va connaitre quelques changements. Malgré une clause libératoire de 50 millions d’euros, Tomas Händel, qui est titulaire avec les pros depuis trois saisons, pourrait quitter son club formateur contre un chèque de dix millions. Au Portugal, la tendance serait de voir l’OL faire une première offre dans les prochains jours pour l’Austro-Portugais.