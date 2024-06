D’après la presse brésilienne, Eagle Football et Atlanta United sont tombés d’accord pour le transfert de Thiago Almada. Le milieu débarquerait pour six mois à Botafogo avant de rejoindre l’OL durant l’hiver. Une stratégie qui interroge.

Avec Eagle Football Group, les clubs ne semblent désormais plus avoir affaire à une autre formation concernant les transferts, mais bien à une entité globale. Depuis quelques jours, il n’est pas question d’un accord entre Atlanta United et Botafogo ou l’OL, mais avec le groupe auquel appartiennent les deux équipes. C’est la spécificité de la multipropriété et encore plus quand le patron, John Textor, cherche presque à tout prix à ce que les passerelles se fassent entre les différentes identités.

Avec les dossiers Thiago Almada et Moïse Bombino, cela semble être plus que jamais le cas et forcément, cela fait grincer quelques dents. Ces dernières heures, la presse brésilienne avance que Eagle Football est enfin parvenu à un accord avec le club de MLS pour un transfert de 20 millions de dollars sur le milieu argentin. Un joli coup puisque Almada a réussi à se faire un nom dans le championnat nord-américain depuis trois saisons.

Une étape intermédiaire pour faire la transition ?

Milieu créateur et à son avantage sur les coups de pied arrêtés, le champion du monde 2022 a, sur le papier, toutes les qualités qui manquent actuellement à l’OL dans l’entrejeu. Seulement, après des jours de spéculation, les échos venus du Brésil avancent que Thiago Almada fera bien un arrêt à Botafogo pour… six mois et ne débarquera à Décines qu’au moment de la fenêtre hivernale. Se pose l’intérêt d’un tel mouvement alors que l’OL a des besoins rapides dans ce secteur.

Forcément, d’un côté, un passage par le championnat brésilien et une formation qui est amenée à jouer les premiers rôles peut servir d’étape intermédiaire entre la MLS et la Ligue 1. Avec la Copa Libertadores et quelques derbys de Rio bouillants, Thiago Almada va prendre de la bouteille et pourra vivre une transition plus en douceur avec la fin de saison du championnat brésilien. C’est le projet espéré par John Textor et qui a été vendu au joueur.

Une recrue estivale pour faire le nombre en attendant l'Argentin ?

Toutefois, voir l’Argentin débarquer en plein hiver à l’OL est-elle vraiment une bonne idée ? On a pu voir avec Jeffinho qu’une acclimatation au football européen en janvier n’est pas forcément une chose aisée. On dit souvent que l’Argentin est peut-être plus robuste que le Brésilien, mais cela entraîne malgré tout des changements notables. De plus, on a pu le voir avec Lucas Perri et Adryelson, la coupure entre la fin du championnat brésilien et la reprise hivernale en France entraîne quelques semaines de remise à niveau. Avec le championnat, la Coupe de France et la Ligue Europa, le calendrier s’annonce chargé. D’autant plus qu’en laissant Almada à Botafogo pendant six mois, le club lyonnais va devoir recruter un profil similaire durant l’été. De quoi créer un bouchon en janvier…