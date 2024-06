Thiago Almada (à gauche) milieu d’Atlanta United (Photo by Jason Mowry / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Milieu de terrain d’Atlanta, Thiago Almada plait à John Textor. Des discussions auraient été entamées entre Eagle Football Group et le club américain pour une vente de l’Argentin. Reste à savoir si ce sera pour l’OL ou si une étape intermédiaire va venir se greffer.

Avec la multipropriété et certaines entourloupes, les supporters de l’OL peuvent s’attendre à tout quand il s’agit du mercato. Ils ont bien eu la surprise de voir que l’arrivée d’Ernest Nuamah entre Rhône et Saône l’été dernier se faire via l’achat du Ghanéen par Molenbeek. Dernièrement, une clause dans le contrat de Luiz Henrique, l’envoyant de Botafogo à l’OL après avoir accepté de quitter le Betis pour rentrer au pays, a fait beaucoup parler. Des petites manigances entre amis qui pourraient de nouveau voir le jour durant ce mercato estival ? D’après le journaliste argentin Cesar Luis Merlo, qui viendrait confirmer ce qui se lit depuis plusieurs jours de l’autre côté de l’Atlantique, Eagle Football Group serait entré en discussions avec Atlanta United pour une vente de Thiago Almada.

L'OL ou Crystal Palace comme destination finale ?

Considéré comme l’un des meilleurs joueurs de MLS, le milieu de poche (1,71m) plait à John Textor depuis un moment. Les discussions tourneraient autour d’un transfert à 18,5 millions d’euros. Problème, personne ne sait encore vraiment à qui va profiter cet achat. Ces dernières semaines, les rumeurs avançaient que Thiago Almada ferait une pige à Botafogo avant de rejoindre l’OL. À l’heure actuelle, aucune décision n’aurait encore été prise si le deal venait à se conclure quant à la possibilité de voir l’Argentin rejoindre le club lyonnais… ou Crystal Palace. C’est ce qui s’appelle les joies de la multipropriété…