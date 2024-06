OL - Mercato : Textor prêt à offrir un nouveau contrat à Cherki ?

En fin de contrat avec l’OL dans un an, Rayan Cherki fait partie des candidats à un départ durant l’été. Toutefois, à six mois d’un départ libre, le joueur offensif pourrait se voir offrir un nouveau contrat selon John Textor.

L’été sera chaud et pas seulement dans les maillots. À l’OL, la période estivale risque de donner quelques sueurs froides aux supporters avec un mercato qui s’annonce bouillant dans un sens comme dans l’autre. Il n’y a qu’à voir l’incertitude autour d’Alexandre Lacazette pour comprendre que le marché des transferts lyonnais ne sera pas de tout repos. À l’instant T, il pourrait y avoir une dizaine de départs dans l’effectif de Pierre Sage. Entre gros salaires et joueurs en manque de temps de jeu, les raisons sont nombreuses. À lui tout seul, Rayan Cherki réunit un peu ces deux paramètres. Devenu un supersub dans la seconde partie de saison, le joueur offensif possède l’un des plus gros salaires du club. Avec un an de contrat, il est à la croisée des chemins, tout comme l’OL.

Textor agacé par les fuites

Le club lyonnais est conscient de la valeur marchande du natif de Pusignan, tout comme du fait qu’il est quasiment impossible économiquement de pouvoir le prolonger. Un départ est-il inéluctable durant l’été ? Les observateurs répondront logiquement que oui, d’autant plus que le PSG continuerait de lui faire les yeux doux. Seulement, Foot Mercato avance que la situation contractuelle de Cherki pourrait bien le pousser à ne pas accepter n’importe quoi. Libre de pouvoir s’engager où bon lui semble à compter du 1er janvier 2025, celui qui est représenté par la mère de Kylian Mbappé est conscient de ce qu’il a à l’OL, d’autant plus avec la Ligue Europa au programme.

Mieux, Rayan Cherki pourrait bien se voir soumettre une offre de prolongation de contrat. Mis au courant de ce qu’il s’est dit jeudi sur le numéro 18 lyonnais et de certaines fuites émanant de son entourage durant toute la saison, John Textor n’a pas tardé à réagir sur son compte Instagram avant de rapidement supprimer son message. Toutefois, l’Américain y rappelle "notre amour pour Rayan, nous allons lui offrir un nouveau contrat. Il devrait rester un moment !" L’été dernier, Textor avait utilisé ce moyen de communication pour éteindre certaines rumeurs sur une vente de Bradley Barcola, qui est finalement intervenue quelques jours plus tard. Alors simple coup de communication ou vraie volonté de l’OL de prolonger Cherki ? Quoi qu’il en soit, la question salariale risque d’être un point de fortes discussions…