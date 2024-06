Eugénie Le Sommer avec la France à la Coupe du monde 2023 (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

Ce 6 juin 2024, Eugénie Le Sommer aura la chance de porter la flamme olympique en Bretagne. La joueuse allumera le chaudron à Vannes, aux alentours de 19 heures.

Dans une fin de saison abrégée à cause de sa blessure, Eugénie Le Sommer va pouvoir retrouver un peu de réconfort puisqu'elle va embraser le chaudron de la flamme olympique. La scène se déroulera ce jeudi vers 19 heures à Vannes. Un joli symbole pour celle qui a commencé à jouer au football dans le Morbihan. C’est une vraie fierté pour l’attaquante qui a d’ailleurs déclaré sur X : "J’ai l’immense honneur de porter la flamme olympique et d’allumer le chaudron demain (jeudi) à Vannes". La footballeuse espère toujours pouvoir revenir à temps de sa blessure, et disputer les Jeux olympiques de Paris.

Un clin d’œil pour les JO ?

Après sa participation au relais de ce symbole de l'olympisme, l’internationale française va croiser les doigts pour être appelée par Hervé Renard afin de prendre part au tournoi estivale. Cependant, sa grave blessure au genou intervenue il y a deux mois ne facilite pas les choses, même si au vu des dernières performances, elle devrait pouvoir bénéficier d'une place parmi le groupe de 18 éléments retenus.

La Fenotte garde espoir, elle qui a apprécié jouer en France, et plus particulièrement à Décines lors de la Coupe du monde 2019. Après avoir récemment prolongé jusqu'en 2025 avec l'OL, la native de Grasse souhaite passer un été olympique, avec peut-être une médaille autour du cou pour finir.