OL - Droits TV : le plan B de la LFP, une chaîne "100 %" Ligue 1

Vincent Labrune, président de la LFP, aurait proposé la création d’une chaîne "100 % Ligue 1". Cette option interviendrait comme un plan B, si aucun diffuseur n’achetait les droits TV d'ici le début de saison.

Un conseil d’administration de la Ligue de football professionnel s'est tenu ce mercredi 5 juin. La question des droits télévisés pour la période 2024-2029 s'est alors retrouvée au cœur des débats. Selon L’Équipe, au cours de cette réunion, Vincent Labrune aurait présenté et détaillé un plan de secours, suite au blocage des négociations entre BeIn et Canal. Face à l’urgence de la situation, le président de la LFP aurait proposé la création d’une chaîne "100 % Ligue 1". Une station qui retransmettrait donc toutes les rencontres du championnat français. Cependant, le prix évoqué pour l’abonnement mensuel à cette chaîne, fait déjà débat.

Un abonnement à 25 euros par mois

Ce média de secours serait commercialisé à partir de 25 euros par mois, un tarif élevé pour une chaîne qui diffuserait seulement la Ligue 1. Cette option, qui paraît chère, peut rappeler à certains Téléfoot. En effet, cette chaîne avait été créée pour diffuser plusieurs matchs de l'élite par journée, sur la période 2020-2024. Cependant, l'idée émanant du média espagnol Mediapro s’est rapidement écroulée pour des raisons économiques.

L'histoire n’aura duré que sept petits mois avant de disparaître, provoquant d'ailleurs de graves problèmes économiques pour les clubs, encore plus en période de pandémie. Pour l’heure, rien n’est acté, mais ce plan B prend de plus en plus d'ampleur. À noter que la compétition reprendra le week-end du 16 août, une date qui pourrait faire accélérer les choses du côté de l'institution régissant le football professionnel.