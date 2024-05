OL - Mercato : Eugénie Le Sommer prolonge jusqu'en 2025

(Photo by FRANCK FIFE / AFP)

Ce jeudi, l'OL a annoncé la prolongation de contrat d'Eugénie Le Sommer pour une saison supplémentaire. L'attaquante est liée au club jusqu'en 2025.

Cette nouvelle était espérée et attendue par une grande majorité des supporters des Fenottes. Ce mardi 23 mai, l'OL a officialisé la prolongation de contrat de son avant-centre, Eugénie Le Sommer. Liée auparavant à l'Olympique lyonnais jusqu'à la fin de la saison, elle a signé pour une année de plus, soit jusqu'en juin 2025. Actuellement blessée, elle ne prendra pas part à la finale de la Ligue des champions samedi, tout comme elle n'avait pas pu assister sur la pelouse au sacre de ses coéquipières vendredi dernier en D1 (2-1 face au PSG).

Meilleure buteuse de l'histoire de l'OL

Elle vise néanmoins un retour pour les Jeux olympiques cet été, avant de reprendre avec les Fenottes pour viser un 14e titre en D1, et plus encore. Avec 33 trophées dans son armoire, elle reste néanmoins une des joueuses possédant le plus grand palmarès de l'histoire du club. Rappelons que l'attaquante vient de fêter ses 35 ans le 18 mai dernier.

La native de Grasse, dans les Alpes-Maritimes, repart donc pour un exercice en plus dans une équipe où elle évolue depuis 2010. Rappelons qu'elle a jusqu'ici disputé 402 matchs avec l'OL, pour 303 buts, ce qui fait de Le Sommer la meilleure réalisatrice avec cette tunique.