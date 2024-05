Ligue 1 : l'OL a connu du turnover cette saison

Les joueurs de l’OL, dont Rayan Cherki, fête un but à Nantes (Photo by Sebastien SALOM-GOMIS / AFP)

Avec 35 joueurs utilisés au cours de la saison 2023-2024, l'OL fait partie des équipes ayant aligné le plus de footballeurs. Les changements au mercato hivernal ont pesé.

Le très froid puis le très chaud. Cette saison, l'OL sera passé par toutes les émotions, de la dernière place à l'Europe. C'est donc fort logiquement que des changements ont eu lieu à la fois dans les bureaux, mais aussi sur le terrain. Trois entraîneurs ont officié sur le banc rhodanien, sans compter l'intérim d'un match de Jean-François Vulliez contre Le Havre (0-0). C'est donc normal que lors des bilans de fin d'exercice, on constate que l'Olympique lyonnais compte parmi les équipes ayant utilisé le plus de joueurs.

Ainsi, 35 footballeurs ont porté cette tunique en Ligue 1. Certains très, très peu, à l'image d'Adryelson, Mohamed El Arouch, Johann Lepenant, voire de Skelly Alvero, Diego Moreira, Amin Sarr ou encore Bradley Barcola. A contrario, d'autres ont multiplié les apparitions, Maxence Caqueret en tête (34 titularisations sur 34 possibles), mais aussi Anthony Lopes, Jake O'Brien, Alexandre Lacazette et Clinton Mata.

Un groupe plus restreint sur la phase retour

Par rapport au contingent exploité en championnat, seule la formation lorientaise affiche un plus haut score (38). Précisions que Nantes est à égalité avec les septuples champions de France (2002-2008). Il faut dire qu'avec les sept recrues hivernales, Pierre Sage et son staff ont eu du matériel supplémentaire pour réussir leur opération remontée. Sur ces sept nouveaux, seul Lucas Perri n'est pas apparu en L1.

Il faut également ajouter que les nombreux tâtonnements sous Laurent Blanc et Fabio Grosso ont bien évidemment fait gonfler cette statistique. En 2024, Sage a drastiquement réduit son groupe de joueurs utilisés à 15-16 noms avec un noyau dur clairement identifié pour son 11 de départ.

Âge moyen de l'OL : 26 ans et 75 jours

Avec le recrutement de Nemanja Matić, Saïd Benrahma, ou encore la confiance accordée à Anthony Lopes, Duje Caleta-Car, Nicolas Tagliafico, Clinton Mata, Corentin Tolisso, sans oublier le capitaine Alexandre Lacazette, l'OL a terminé la saison avec une équipe-type plutôt expérimentée. Les jeunes Ernest Nuamah, Rayan Cherki, Maxence Caqueret et Jake O'Brien complétaient le tout. Cela donne une moyenne pour tous ces éléments de 26 ans et 75 jours.

Il s'agit du 8e total le plus élevé de notre championnat, ou le 12e plus jeune, c'est selon. Aux extrêmes, nous avons Toulouse (24 ans 48 jours) et Marseille (27 ans et 60 jours).