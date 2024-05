Absent des radars, Mohamed El Arouch n’a plus figuré dans le groupe professionnel de l’OL depuis le début de saison. Sage en attend plus de lui.

Une minute jouée seulement. Pourtant présent au tout début de saison, Mohamed El Arouch a finalement disparu de l’effectif lyonnais. La dernière fois qu'il a été aperçu dans le groupe rhodanien, c’était face au Havre le 17 septembre 2023 (0-0). Depuis, le jeune milieu de terrain de l’OL, n’a plus été sélectionné en équipe première.

Invité de Tant qu'il y aura des Gones, Pierre Sage a adressé un message au joueur de 20 ans. "C’est un garçon que je connais très bien, que j’apprécie beaucoup et je le considère énormément. Il vit une saison compliquée, il faut l’accompagner. Dans tous les cas, on est sensible à ce qu’il fait", a confié l’ancien dirigeant de l'académie. Suite à ses divers pépins physiques, Mohamed El Arouch a retrouvé les terrains en effectuant quelques apparitions avec la réserve, sous la houlette de Gueida Fofana. Le natif d’Orange cumule 449 minutes disputés en National 3 (six matchs), et une réalisation. Un très faible temps de jeu synonyme d'un exercice 2023-2024 quasiment blanc. Il était par exemple absent ce week-end face à Chambéry (2-3).

Un contexte difficile

"Parfois, lorsqu’on va trop vite, ça peut créer des déséquilibres", nous expliquait Sage. Cela pourrait justifier la disparition des radars de l’international U20, au sujet duquel peu de choses filtres. Effectivement, au vu de la saison rocambolesque de l’OL, il est difficile de laisser le temps à l’apprentissage. L’urgence de points se faisait grandement ressentir avec la course au maintien. Mais aussi ces dernières semaines avec les ambitions affichées par Pierre Sage et ses hommes. "C’est une certitude. Les contextes d’épanouissement des jeunes footballeurs n’étaient pas les meilleurs", a confirmé le technicien jurassien dans TKYDG.

Sous contrat pour encore un an, le meneur de jeu sera à la croisée des chemins cet été. C'est certainement pour cela que l'entraîneur lyonnais souhaite "qu’il se secoue". Le message est passé. C’est à présent à Mohamed El Arouch de faire ses preuves lors des entraînements, mais aussi avec le groupe Pro 2. Car de bonnes performances ne laisseront sûrement pas Pierre Sage indifférent.