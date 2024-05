La réserve de l’OL gâche sa dernière de la saison à domicile

Malgré deux buts d’avance, la réserve de l’OL s’est inclinée à domicile contre Chambéry (2-3). Il reste un dernier match à Clermont samedi prochain pour assurer une place dans le top 5.

C’est ce qui s’appelle gâcher sa dernière à la maison. Samedi, sous le beau soleil de Décines, il y avait forcément de la frustration et de la déception au sein de la réserve de Gueïda Fofana après ce dernier rendez-vous de la saison au GOLTC face à Chambéry. Alors qu’ils avaient l’occasion de revenir sur leur adversaire du jour et ainsi valider une présence dans le top 5 de la poule K de National 3, les jeunes Lyonnais ont vu leur avance de deux buts fondre comme neige au soleil.

Face à des Savoyards plus expérimentés, l’OL s’est incliné 2-3 et a vu l’ASSE repasser à la 4e place. Pire, l’étau s’est resserré derrière et les Lyonnais pourraient terminer 7es en cas de nouvelle contreperformance le week-end prochain à Clermont pour la dernière de la saison. Quatrième ou septième, cela ne change en soi pas grand-chose, mais pour valider cet exercice réussi, Fofana aimerait certainement finir le plus haut possible.

Dernier match à Clermont samedi prochain

Cette possibilité, la réserve se l’est pourtant créée samedi à Décines. Une frappe contrée de Chaïm El Djebali a rapidement mis l’OL devant après un quart d’heure de jeu. Sans Mohamed El Arouch mais avec Sekou Lega, les Lyonnais ont même réussi le break à l’heure de jeu grâce à un penalty provoqué et transformé par Djibrail Dib.

Donnant du temps de jeu à ceux qui ne seront plus là la saison prochaine, Gueïda Fofana n’a pas forcément eu le temps de profiter de ces deux buts d’avance que Chambéry a réduit le score par Taravel (69e). Les coéquipiers de Nassim Akrour, toujours sur les terrains à 49 ans, sont ensuite revenus à égalité grâce à De Col (79') avant que Volić n’offre la victoire dans le temps additionnel (90e+1).