Clermont ne va "pas prendre tous les risques" contre l’OL

Dans l’obligation de gagner contre l’OL pour croire encore au maintien, Clermont n’a pas d’autres choix que les trois points. Toutefois, Pascal Gastien assure que son équipe ne va pas non plus jouer le tout pour l’attaque.

Il y a encore quelques mois, les deux équipes luttaient pour ne pas descendre. Clermont était même venu gagner (1-3) sur la pelouse du Parc OL pour enfoncer un peu plus son voisin régional dans la crise. À deux journées de la fin, la donne est bien différente entre le club auvergnat et l’OL. L’un joue plus que jamais pour garder un espoir de Ligue 1 quand l’autre a des rêves européens depuis quelque temps. Vendredi, Pierre Sage a assuré que ses joueurs avaient le "devoir de gagner" en Auvergne, mais le discours est le même chez les Clermontois.

Lanterne rouge, le CF63 n’a qu’une infime chance de se maintenir dans l’élite. Tout autre résultat qu’une victoire contre l’OL dimanche (21h) condamnerait les coéquipiers de Yohann Magnin. "Si on n’est pas motivé un dimanche soir à 21h face à notre public contre une équipe comme l’OL, on n’a rien à faire sur un terrain de foot. Ça va être la mission de chacun de se mettre dans les meilleures conditions pour réaliser le meilleur match de notre saison. On aura besoin d’être à notre meilleur niveau."

"Ils vont nous punir si on part à l'aventure"

Réputé pour un football attractif ces dernières années, le Clermont Foot a revu sa copie ces derniers mois en même temps que la Ligue 2 se rapprochait. Dans l’obligation de gagner, les Auvergnats ne fermeront pas le jeu pour leur dernière de la saison à Gabriel Montpied. Ils ne laisseront malgré tout pas des boulevards à l’OL, qui pourrait pourtant être repensé dans les grandes largeurs avec la gestion des cartons.

Le tout pour l’attaque serait se jeter dans la gueule du loup pour Pascal Gastien. "On ne peut pas prendre tous les risques contre Lyon. Il faut qu’on fasse un match parfait et un match parfait, ce n’est pas partir à l’aventure. Ils vont automatiquement nous punir. Il faut rester équilibré, ne pas faire n’importe quoi, mais il faudra bien sûr attaquer et se créer des occasions. Il faut qu’on gagne, il n’y a pas d’autres issues et ce sera forcément difficile."

Espérant créer quelque chose "d’irrationnel" avec le soutien du public, Clermont va jeter ses dernières forces dans la bataille. Ce n’est pas pour déplaire à l’OL qui fera face à un jeu plus ouvert.