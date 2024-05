OL - Pierre Sage : "On a le devoir de gagner à Clermont"

Après avoir pris neuf points sur douze contre les quatre premiers, l’OL affronte la lanterne rouge qu’est Clermont, dimanche (21h). Seuls les trois points seront beaux pour Pierre Sage.

On leur promettait le pire avec l’enchaînement des quatre premiers de Ligue 1 en un mois. Et pourtant, l’OL a encore une fois déjoué tous les pronostics avec trois victoires et une défaite sur cette période. Le PSG a fait respecter la hiérarchie, mais Brest, Monaco et Lille sont venus se casser les dents sur la formation lyonnaise. Le tout avec des scenarii tous plus renversants les uns que les autres.

À deux journées de la fin, l’OL n’a certes pas son destin entre les mains, mais s’est offert la possibilité de croire encore à ce rêve européen, même s’il se complique souvent la tâche. "Même si le scénario est difficile, l’espoir est toujours maintenu. Le côté rationnel tient à ça et à cette possibilité de retourner le match, a déclaré Pierre Sage ce vendredi en conférence. On l’a vu avec le Bayer Leverkusen jeudi en Ligue Europa, tant que c’est possible, il faut y croire. Le foot est un sport qui se joue aux points et avec le temps et on doit être capable de gérer ces deux aspects."

"On doit mettre la pression sur nos adversaires directs"

À deux journées de la fin, l’espoir est toujours de mise entre Rhône et Saône, mais avant de penser aux autres, il faut avant tout penser à soi. Pierre Sage est conscient que l’embellie lyonnaise ne pourra être confirmée qu’avec des résultats positifs à Clermont et contre Strasbourg à domicile. Malgré l’incertitude autour des potentiels suspendus pour la finale de la Coupe de France, l’entraîneur de l’OL ne veut que les trois points dans la poche au moment de retourner à la maison.

"On a le devoir de gagner à Clermont. On doit prendre en considération cet élément comme on a gagné contre Monaco et Lille. Notre situation au classement commence à s’éclaircir, même si deux victoires finales ne nous garantissent rien. On se doit de mettre la pression sur nos adversaires directs sur le 5e, 6e, 7e." L’OL rêve encore et peut-être même plus grand. À condition de faire le travail sur le terrain.