Sous le coup d’une suspension pour la finale de la Coupe de France, Ainsley Maitland-Niles fait partie des nombreux joueurs de l’OL en sursis. S’il a envie de jouer à Clermont, l’Anglais respectera la décision collective.

C’est une question qui a forcément été repoussée jusqu’au bout et malheureusement, l’OL se retrouve aujourd’hui face à un cas de conscience. Avec six joueurs sous la menace d’une suspension, Pierre Sage va devoir jongler avec cette épée de Damoclès contre Clermont. Avec Ainsley Maitland-Niles, Alexandre Lacazette, Corentin Tolisso, Saïd Benrahma et Ernest Nuamah en sursis, ce sont avant tout des titulaires qui peuvent manquer la finale de la Coupe de France en cas de nouveau carton jaune. Forcément, une discussion a débuté au sein du staff lyonnais afin de limiter les risques. Interrogé sur la question ce vendredi, Maitland-Niles a assuré avoir "envie de jouer" à Clermont, dimanche (21h).

"La décision reviendra au coach"

À son avantage depuis le début de l’année, l’Anglais veut surfer sur cette dynamique, même si les remplaçants ont prouvé ces dernières semaines qu’ils étaient à même de pouvoir suppléer les titulaires. Passeur décisif à Lille, Maitland-Niles respectera quoi qu’il arrive la décision du club et de Pierre Sage. Une "discussion doit avoir lieu avec le coach. C’est lui qui va décider, il faut voir ce qui est le mieux pour le club, l’équipe et pour moi. Mais on va en discuter et prendre une décision à la fin." Dimanche, ce sera peut-être bien la moitié de l’équipe titulaire à Lille lundi qui pourrait changer.