Lille - OL (3-4) : Lacazette en patron

Alexandre Lacazette et Rayan Cherki, joueur de l’OL (Photo by FRANCOIS LO PRESTI / AFP)

Lors du succès renversant de l’OL face au LOSC (3-4), Alexandre Lacazette s’est de nouveau montré décisif en étant passeur puis buteur.

Un but, une passe décisive. Comme face à l’AS Monaco (3-2), Alexandre Lacazette a, encore une fois, brillé de mille feux lundi face à Lille (3-4). Pourtant, à l’image de toute l’équipe, l’attaquant de 32 ans n’était pas en jambe en première période. Le capitaine de l’OL s'est montré trop peu présent et pas assez impactant avant le retour aux vestiaires. À noter toutefois qu’il n’était des pas des mieux servis avec Ernest Nuamah et Saïd Benrahma, pas suffisamment justes techniquement. On l'a aussi vu tergiverser dans la surface, ce qui n'est pas dans ses habitudes.

Mais au retour de la pause, Lacazette et ses partenaires sont revenus au front avec de nouveaux arguments. Ce qui lui a permis de délivrer une offrande à l’international algérien pour le premier but lyonnais (65e). Alors que sa formation courait encore après le score à la 85e minute de jeu, l’avant-centre rhodanien a réussi à remettre les deux formations sur le même pied d'égalité au tableau d’affichage, idéalement trouvé par Ainsley Maitland-Niles (3-3, 87e). Un brun d’espoir qui permettait ensuite à Mama Baldé de sceller la rencontre dans le temps additionnel (90e+2).

Toujours au service de son équipe

Une nouvelle réalisation qui place l'attaquant comme meilleur buteur lyonnais lors d’une opposition face au LOSC (10). Mais pas seulement. En ayant trouvé le chemin des filets pour la 17e fois cette saison, le Gone égale le Lillois Jonathan David au classement des plus prolifiques canonniers de Ligue 1 (deuxième, derrière Mbappe, 26 buts). Véritable leader dans l’effectif, Lacazette l'a aussi montré par son attitude tout au long de la deuxième partie de saison.

Les 17 buts inscrits par Alexandre Lacazette dans l’élite sur cet exercice ont permis à l'OL de glaner 19 points au total (au moins six de plus que tout autre joueur pour son équipe). Avec déjà deux cartons jaunes cumulés, l'ancien Gunner devra se tenir à carreau en vue de la plus grosse échéance lyonnaise de cette fin de saison. En cas d’un avertissement lors de l’opposition à Clermont (dimanche), il ne sera pas présent pour disputer la finale de Coupe de France face au PSG (25 mai).