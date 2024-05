Dans un dernier match sans enjeux pour les deux équipes, Sonia Bompastor a fait le choix d’envoyer la réserve de l’OL contre Bordeaux. Un choix assumé en vue des trois dernières échéances décisives avec les play-offs et la finale de la Ligue des champions.

Il y avait déjà eu un avant-goût pour la réception de Guingamp il y a deux semaines. Cette fois, Sonia Bompastor a encore poussé l’idée encore plus loin pour le déplacement à Bordeaux. Pour le dernier match de la saison régulière de D1 féminine, c’est un groupe très, très jeune qui a pris la direction de la Gironde mardi en fin de journée. À ceux qui cherchaient à savoir si Ada Hegerberg pouvait faire son retour pour quelques minutes en vue des dernières échéances cruciales, il faut passer son tour. La Norvégienne, tout comme l’ensemble des joueuses du groupe professionnel, est restée à Lyon. Bompastor et son staff ont décidé de laisser les cadres à la maison afin "d’éviter un long déplacement" avant les rendez-vous cruciaux qui arrivent.

Avec les demi-finales de play-offs dès dimanche (16h45 à Décines) et la finale de la Ligue des champions dans deux semaines, la décision n’a pas été trop difficile à prendre surtout face à l’absence d’enjeux contre Bordeaux ce mercredi (16h30). "Ce match ne compte plus sur le plan comptable : à la fois pour nous, qui sommes assurées de finir premières, et pour Bordeaux, malheureusement sûr de descendre en D2. Ce qui me permet de faire ce choix."

Pas de crainte sur le rythme des joueuses dimanche

Du haut de ses 19 matchs de D1 féminine, Kysha Sylla va donc faire office de joueuse la plus expérimentée du groupe de l’OL retenu en Gironde. Le rendez-vous contre Guingamp avait permis à certaines joueuses comme Maéline Mendy de connaitre leur première titularisation ou à d’autres comme Alice Marques de faire leurs débuts en D1. Ce mercredi, ce total de novices sera encore un peu plus revu à la hausse. On pense notamment à Féérine Belhadj qui avait dû rester sur le banc contre Guingamp et qui sera titulaire contre les Girondines.

Alors oui, les supporters bordelais qui espéraient pouvoir voir une dernière fois certaines stars lyonnaises avant la descente en D2 risquent d’être déçus. Toutefois, Sonia Bompastor assure qu’à ce stade de l’année et de la compétition, "les joueuses n’ont pas besoin d’un travail de monter en puissance". Les deux semaines de pause pour les cadres entre la demie de Ligue des champions et celle de D1 féminine "n’engageront pas de manque de rythme dimanche. On a fait une opposition samedi dans les conditions d’un match, ça permet de pouvoir travailler cet aspect."

"Une récompense pour ces jeunes après leur saison"

De Lyon, les coéquipières de Wendie Renard vont donc pouvoir observer leurs cadettes avec l’espoir d’un flambeau repris avec succès. Malgré l’inexpérience de ces joueuses de l’équipe réserve, Sonia Bompastor a affiché un certain objectif à tenir pour les Fenottes. Contre la lanterne rouge du championnat, les jeunes devront "continuer la bonne série qu’on a eue en championnat cette saison. On est à 20 victoires et un nul, donc l’idée de ce déplacement est d’aller chercher une dernière victoire ou au mieux un nul, bien finir même si on s’attend à un match difficile avec ce groupe peu expérimenté." Quand certains s’amusent de ne pas leur parler d’âge dans leurs ambitions personnelles, l’entraîneure lyonnaise suit ce mouvement en restant ambitieuse avec les plus jeunes.

Ces dernières doivent y voir aussi "une récompense de leur bonne saison et de leur évolution au fil de la saison. Face à un adversaire histoire du championnat « qui est l’illustration négative des progrès qu’il reste à faire" en France, Sonia Bompastor peut s’offrir le luxe de pouvoir déjà penser aux "trois finales à disputer" de l’OL, tout en récompensant la formation à la lyonnaise avec les premières de certaines Fenottes. Tout le monde y trouve son compte. Il ne reste plus qu’à espérer que l’OL en sorte grandi. Pour ça, il faudra attendre dimanche en début de soirée…