Mercato : avant Orban, l’OL avait pris la température pour Amoura

Durant l’hiver, l’OL a été à la recherche de profils offensifs. Malick Fofana et Gift Orban ont débarqué de Belgique, mais un autre attaquant du championnat belge avait été ciblé. Les dirigeants lyonnais avaient pris la température pour Mohammed Amoura.

Friable défensivement, mais presque devenu injouable offensivement. À l’OL, c’est clairement le jour et la nuit quand il s’agit de parler de l’efficacité des deux côtés du terrain depuis plusieurs semaines. La victoire à Lille (3-4) lundi a encore été l’exemple type de ce qui caractérise la formation lyonnaise en 2024. La redoutable efficacité devant le but adverse annule pour le moment les largesses et erreurs défensives.

Ce qui n’était pas le cas en première partie de saison et qui explique aussi les deux visages entre les six premiers et les six derniers mois de cet exercice 2023-2024. Il faut dire que la direction de l’OL avait très vite ciblé le secteur offensif comme une priorité durant le mercato hivernal. Avec Malick Fofana, Gift Orban et Saïd Benrahma, le club lyonnais a revu de moitié son effectif devant. Cela porte ses fruits, même si Orban est loin d’avoir le rendement attendu.

Pisté ces dernières semaines en Angleterre et Allemagne

Débarqué de La Gantoise, l’attaquant nigérian aurait peut-être pu ne jamais poser ses valises entre Rhône et Saône durant l’hiver. Friands du championnat belge ces derniers mois, les dirigeants rhodaniens avaient aussi pris la température sur un autre buteur de la Jupiler League, d’après L’Équipe. Les 23 buts et 7 passes décisives en 43 matches de Mohammed Amoura n’ont pas manqué d’attirer l’attention lyonnaise cet hiver, tout comme celle de Toulouse l’été dernier ou plus récemment de l’OM, de clubs anglais et allemands. Finalement, la piste n’en est restée qu’au stade de la prise de renseignements et dans ses renforts de jeunesse, l’OL a préféré miser sur Orban (21 ans) qu’Amoura (23 ans), estimé à environ 20 millions d’euros.