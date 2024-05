JO 2024 : Renard (OL) favorite pour être porte-drapeau

L’annonce ne sera faite qu’en juillet, mais Wendie Renard a les suffrages d'un panel de Français. Dans un sondage, la capitaine de l’OL arrive en tête pour être la porte-drapeau féminine pour les Jeux Olympiques de Paris 2024.

Avant d’y penser, il reste encore des échéances importantes avec l’OL. Penser aux Jeux Olympiques de Paris, Wendie Renard aura le temps de le faire une fois la finale de la Ligue des champions passée le 25 mai prochain. Toutefois, le rendez-vous estival est forcément attendu avec impatience par les athlètes tricolores. Peut-être encore plus pour ceux qui pourront être porte-drapeaux lors de la cérémonie d’ouverture fin juillet. Les noms des heureux élus ne seront connus que dans un peu plus de deux mois, mais certains commencent malgré tout à se détacher. Du haut de ses 33 ans et pour ses troisièmes Olympiades, Wendie Renard fait partie des prétendantes pour être la représentante féminine de la France pour cette cérémonie. La capitaine de l’OL n’a pas caché sa fierté si elle devait l’être et elle semble en tout cas être la favorite d’un panel de Français.

Le Sommer, quatrième des votes

L'institut Elabe, pour un sondage pour BFMTV, a soumis aux sondés une liste d'athlètes pressentis pour cette tâche, leur demandant qui parmi eux devraient être porte-drapeau de la France pour les JO. Chez les athlètes féminines, Wendie Renard a été citée par 21% des personnes interrogées. Arrivent derrière la championne de VTT Pauline Ferrand-Prévot (18%), la boxeuse Estelle Mossely (16%) et une autre joueuse de l’OL, Eugénie Le Sommer (16%), qui n’est pas encore certaine d’être de l’aventure après sa blessure en club.