OL : Eugénie Le Sommer a été opérée avec succès

Touchée avec l’équipe de France féminine, Eugénie Le Sommer a fait une croix sur la fin de saison. L’attaquante de l’OL a subi une opération du genou mardi et va désormais attaquer sa rééducation.

Eugénie Le Sommer a-t-elle joué son dernier match avec l’OL contre Le Havre (3-0) avec un but fantôme à la clé ? Il est encore trop tôt pour le dire, mais entre une fin de contrat en juin et une blessure à l’approche du sprint final, la question peut se poser. Revenue du rassemblement de l’équipe de France avec un pépin au genou, l’attaquante a fait l’impasse sur le derby contre Saint-Etienne (1-6) et Sonia Bompastor avait estimé son absence "à plusieurs semaines". Avec une fin de saison dans un mois, voir Le Sommer de retour sur les terrains avant le 17 mai prochain est mission impossible. D’autant plus que la Bretonne a dû passer sur la table d’opération pour soigner cette blessure au genou.

Objectif Jeux Olympiques en vue

Pendant qu’Ada Hegerberg annonçait sa prolongation pour trois saisons supplémentaires avec les Fenottes, Eugénie Le Sommer se faisait opérer. Dans un message sur les réseaux sociaux, la meilleure buteuse de l’histoire de l’OL donnait de ses nouvelles. Opérée mardi, l’internationale française assure "que tout s’est bien passé. La rééducation a déjà commencé aujourd’hui (mercredi)". Remerciant les nombreux supporters lui ayant envoyé des messages de soutien, Eugénie Le Sommer attaque désormais une course contre-la-montre. Revenue en odeur de sainteté chez les Bleues, la native de Grasse veut être remise sur pied pour pouvoir participer aux Jeux Olympiques de Paris.